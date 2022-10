Huawei Watch GT Cyber : la nouvelle montre connectée aura un cadran amovible

Huawei présentera une série de nouveaux produits le 2 novembre prochain. Parmi ces derniers on s'intéressera tout particulièrement à une montre connectée, la Huawei Watch GT Cyber, dont le cadran est détachable.

Huawei a peut-être disparu du marché des smartphones, mais la compagnie chinoise n’est pas morte pour autant. Le bruit court selon lequel elle s’apprêterait à lancer un modèle de montre connectée dont le corps est détachable. L’officialisation de son produit est prévue pour le 2 novembre.

L’aventure de Huawei sur le marché des objets connectés est jusqu’à maintenant parsemé de succès. Alors que la première montre connectée sous Android Wear du constructeur chinois, la Huawei Watch se voulait haut-de-gamme, la marque a su par la suite proposer des modèles plus complets et plus abordables, à l’instar de la Huawei Watch GT. On ne peut donc qu’être curieux à l’annonce de la nouvelle Huawei Watch GT Cyber, dont le cadran est détachable. La compagnie s’y connaît en matière de cadrans amovibles, puisqu’elle utilise ce concept sur ses bandeaux de fitness Huawei TalkBand, depuis 2015.

Le cadran de la montre connectée Huawei Watch GT Cyber est amovible

Si rien n’a encore filtré des spécificités de la Watch GT Cyber, on se doute qu’elle permettra de changer facilement de bracelet ou même de cadran. C‘est en tout cas ce que laisse penser le slogan du produit : “la Huawei Watch GT Cyber vous invite à être témoin de la nouvelle tendance à votre poignet”. Comme c’est souvent le cas de nos jours, la Huawei Watch GT Cyber ne sera commercialisée qu’en Chine pour commencer.

En plus de cette montre connectée, Huawei devrait également officiellement présenter un modèle de smartphone pliable au format clamshell : le Huawei Pocket S, une déclinaison abordable du haut-de-gamme P50 Pocket. Le nouveau téléphone à clapet du fabricant chinois serait propulsé par une puce Snapdragon 778G et disposerait de 8 Go de mémoire vive. Son corps et la charnière seraient métalliques, tandis que le dos de l'appareil serait en verre. On ne sait pas encore s’il disposera d’un écran d’affichage externe. Il ne reste plus que quelques jours à attendre pour en savoir plus sur cette gamme de produits, qui, espérons-le, débarqueront également sur les étals français.