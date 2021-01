Le Huawei Mate 40 Pro est élu meilleur smartphone 5G de 2020 par un opérateur

Selon le classement Smart Hardware Quality Report 2020 publié par l'opérateur China Mobile, le Huawei Mate 40 Pro 5G a obtenu 5 étoiles dans de nombreuses catégories, comme la qualité de la connexion 5G, ou encore les performances en jeu et en photo. Ces multiples points forts ont amené l'opérateur à considérer le Mate 40 Pro 5G comme le meilleur smartphone 5G de 2020.

L'opérateur China Mobile, qui n'est autre que le plus important opérateur de téléphonie mobile au monde avec 943 millions d'abonnés, vient de publier son classement Smart Hardware Quality Report 2020. Dans ce rapport, la compagnie évalue la qualité des smartphones 5G commercialisés en 2020.

Pour ce faire, China Mobile établit une hiérarchie selon quatre critères : les évolutions technologiques, la qualité générale du smartphone, les performances, et les services et fonctionnalités offerts pour améliorer l'expérience utilisateur. De fait, l'entreprise ne s'attarde pas uniquement sur la puissance du processeur, mais également sur les performances de la connexion Wi-Fi, 5G, de l'ensemble photo, en jeu, ou encore en réalité virtuelle.

Les 5 étoiles dans de nombreuses catégories pour le Mate 40 Pro 5G

Le rapport montre que le Huawei Mate 40 Pro a obtenu six récompenses, et le processeur Kirin 9000 est reparti avec le prix de la meilleure puce 5G. Dans le classement général des meilleurs smartphones 5G, le Huawei Mate 40 Pro s'empare donc de la première place dans la catégorie des smartphones vendus plus de 4000 yuans (soit plus de 500 € après conversion). Le Xiaomi Extreme 10 Edition et le Samsung Galaxy Note 20 arrivent en seconde et troisième position.

Concernant la catégorie photo, le Huawei Mate 40 Pro s'en sort également avec les honneurs avec cinq étoiles au compteur, notamment grâce à ces résultats en scène de nuit, en zoom, en stabilité optique, et en capture en mouvement. Enfin, le Huawei Mate 40 Pro a également obtenu la palme du meilleur smartphone gaming. Dans cette catégorie, les appareils ont été évalués sur cinq critères : la fluidité, la consommation d'énergie, la génération de chaleur, le temps de réponse, et les effets graphiques. Le dernier flagship de Huawei a empoché les 5 étoiles, au nez et à la barge du Xiaomi Mi 10 Extreme Edition et du Asus ROG Phone 3.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le Huawei Mate 40 Pro s'illustre dans des classements. Il a été élu nouveau roi de la photo en octobre 2020 par DxOMark. DxoMark a notamment apprécié la large plage dynamique même en basse lumière, l'autofocus rapide, de nombreux détails y compris avec le zoom, une balance des blancs précise, un rendu des couleurs agréables sur les vidéos, le bon compromis entre les textures et le bruit numérique et les performances de l'effet Bokeh.

Source : Huawei Central