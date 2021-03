Le Groupe Casino lance Lugh, sa première cryptomonnaie adossée à l’euro

Le Groupe Casino, avec l'aide de plusieurs entreprises comme la Société Générale, lance une nouvelle cryptomonnaie adossée à l'euro et baptisée Lugh. Cette stablecoin sera disponible dans un premier temps sur la plateforme Coinhouse.

Comme vous le savez peut-être, les cryptomonnaies ont le vent en poupe en ce moment, portées notamment par la popularité grandissante du Bitcoin et son cours qui ne cesse de grimper. La valeur du BTC a dépassé les 50 000 dollars en février 2021, et a même franchi la barre des 60 000 dollars début mars avant de rechuter.

De fait, de plus en plus d'entreprises ont changé de stratégie vis-à-vis du Bitcoin et des cryptomonnaies en général. Amazon compte par exemple lancer une cryptomonnaie alternative au Bitcoin, tandis qu'il est désormais possible de payer en BTC sur Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay.

Le Groupe Casino lance Lugh

En France, les premières enchères de Bitcoin ont eu lieu le 17 mars 2021. Et justement, une marque française a décidé de se lancer à son tour dans la cryptomonnaie. En effet, le Groupe Casino et un consortium de plusieurs entreprises lancent ce lundi 22 mars 2021 Lugh, une stablecoin adossée à l'euro. Pour rappel, une stablecoin est un actif qui pour a l'avantage de préserver une valeur stable à moyen et long terme à l'inverse de la grande majorité des devises virtuelles, dont le cours est hautement volatil.

“Sous l'impulsion du géant de la distribution Casino, un stablecoin euro est lancé pour faciliter la vie des traders et révolutionner les programmes de fidélité des magasins. Coinhouse, Nomadic Labs, PwC, Sceme et Société Générale sont les partenaires de cette crypto développée sur le protocole Tezos”, détaille le journaliste du site 21 Millions Grégory Raymond.

Cette nouvelle stablecoin, baptisée en référence à une divinité gauloise, adoptera le symbole EURL. Dans un premier temps, le Lugh sera disponible uniquement sur la plateforme Coinhouse, ce jusqu'à la fin des phases de test. Visant d'abord les investisseurs en cryptomonnaie, le Groupe Casino espère d'ici 12 à 24 mois faire du Lugh un moyen de paiement.

La stablecoin pourrait également remplacer les points de fidélité, l'idée étant ensuite de pouvoir payer ses achats dans les magasins du groupe. En cas du succès du Lugh, le Groupe Casino espère convertir d'autres enseignes qui pourraient utiliser à leur tour le stablecoin dans leur programme de fidélité respectif.

Source : Capital