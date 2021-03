Bitcoin : la première vente aux enchères de cryptomonnaies en France aura lieu le 17 mars 2021

La première vente aux enchères de Bitcoin aura lieu le 17 mars 2021. Lors de cet événement, la maison Kapandji Morhange mettra en vente 611 BTC saisis par l'Etat français. L'opération pourrait rapporter jusqu'à 26 millions d'euros à l'Etat.

Au cours des dernières années, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis & confisqués (AGRASC) a saisi plus de 1300 Bitcoin, soit plus de 55 millions d'euros. Cet organisme est chargé d'organiser la saisie, la confiscation et la revente de tous les biens achetés par des criminels (voitures, maisons, propriétés…). Récemment, une partie des BTC confisqués a quitté le portefeuille Bitcoin de l'agence. Ces informations sont publiques : elles sont facilement consultables sur la blockchain, le registre décentralisé sur lequel repose le protocole Bitcoin.

Contre toute attente, ces cryptomonnaies saisies par l'Etat français seront mises en vente lors d'une enchère judiciaire prévue le 17 mars 2021 à Paris. “Un juge d'instruction parisien, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par la section cybercriminalité du parquet de Paris, nous a confié par des ordonnances rendues entre mars et septembre 2020, le mandat de vendre 610 bitcoins, un autre bitcoin provient d'une confiscation définitive d'une juridiction du sud de la France” explique Nicolas Bessone, directeur général de l'AGRASC, au Figaro.

En vendant les Bitcoin saisis, l'Etat empocherait 26 millions d'euros

Kapandji Morhange, la maison d'enchères en charge de la vente, mettra à disposition des acheteurs 437 lots de 0,11 à 2 bitcoins dès le 17 mars à 9h du matin. Dès 14h, 42 lots de 5 à 20 bitcoins seront ensuite vendus aux enchères. “Le bitcoin est divisible jusqu’à trois chiffres après la virgule. Les plus petites unités seront dispersées le matin, suivies l’après-midi de lots plus importants allant jusqu’à 20 unités. Les estimations seront fixées la veille de la vente, en fonction de la valeur du bitcoin à l’instant t, et les enchères démarreront à 60% du cours” explique Ghislaine Kapandji, commissaire-priseur chargée de la vente.

Au vu de l'explosion du cours du Bitcoin, cette vente aux enchères pourrait rapporter jusqu'à 26 millions d'euros à l'Etat français. Á l'heure où nous écrivons ces lignes, la mère des cryptomonnaies s'échange entre 48500 et 50 000 dollars. Après une envolée jusqu'aux portes des 60 000 dollars, le Bitcoin a subi une légère correction. Les observateurs du marché s'attendent à ce que la devise numérique se hisse jusqu'aux 100 000 dollars d'ici la fin de l'année.

Source : Le Figaro et Interenchères