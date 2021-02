Payer en Bitcoin avec Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay devient possible

Le site américain Bitpay permet depuis peu les paiements sans contact en Bitcoin via Apple Pay et autorisera prochainement le même type de paiements via Google Pay et Samsung Pay. Le service est pour l'instant exclusif aux Etats-Unis, mais il dénote une tendance naturelle du marché.

Et si on vous disait que vous pourrez prochainement payer avec vos Bitcoin, Bitcoin Cash ou Ethereum avec Apple Pay sur iPhone ou Google Pay et Samsung Pay sur les smartphones Android ? Le site américain BitPay autorise depuis peu les paiements en cryptomonnaies via Apple Pay. Le service utilise pour cela un système de cartes Mastercard prépayées comme le font la plupart des néobanques (Revolut, N95, Bunq, etc…). Outre les Bitcoin, le Bitcoin Cash et l'Ethereum, BitPay autorise également l'échange d'une poignée de stablecoins indexés sur le dollar.

Concrètement l'usager ne paie pas directement avec ses cryptomonnaies. Chaque transaction lance automatiquement une conversion en devise sans intervention de l'utilisateur – pour l'instant cette conversion se fait exclusivement en dollars. Payer sans contact avec vos cryptomonnaies n'est pas quelque chose de totalement inédit. Coinbase le propose depuis mars 2020 sur les smartphones Android (via Google Pay). Néanmoins cela renforce l'impression que c'est bien la direction que prennent les bourses d'échange de cryptomonnaies – en dépit des nombreux obstacles réglementaires.

Lire également : Mastercard va accepter les paiements en cryptomonnaies d'ici fin 2021

Pour l'heure, hélas, le service n'est disponible qu'aux Etats-Unis. Il faut résider dans l'un des 50 Etats américains pour avoir le droit de commander une carte BitPay. Par ailleurs, il faut savoir que pour commander une carte, les utilisateurs américains du service doivent obligatoirement renseigner des données personnelles permettant de les identifier. Ces données – dont la collecte est une obligation réglementaire aux Etats-Unis – incluent notamment le nom du client, un numéro d'Etat civil ainsi que le numéro de sécurité sociale.

A terme si cette évolution se renforce, on peut donc imaginer que l'anonymat, principale caractéristique de nombre de cryptomonnaies, finira par disparaître de facto. BitPay n'est pas le seul à faire des annonces pour simplifier les paiements en cryptomonnaies. On sait également que PayPal a dévoilé un plan ambitieux pour traiter les paiements en Bitcoin dans un futur proche.

Source : Android Authority