Le gouvernement supprime le retrait de point sur le permis pour les petits excès de vitesse

À partir du 1er janvier 2024, les excès de vitesse de moins de 5 km/h n’entraîneront plus de retrait de point sur le permis de conduire. L’amende, en revanche, sera toujours applicable et indexée sur la limitation de vitesse en vigueur sur la route. Une mesure de bon sens, selon le ministre de l’Intérieur.

« Une mesure de bon sens pour nos concitoyens ». Voici comment Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur, définit la nouvelle réglementation en matière d’excès de vitesse qui sera appliquée à partir du 1er janvier 2024. On vous en parlait déjà en mai dernier : le gouvernement songeait alors à supprimer le retrait de points sur le permis en cas d’excès de vitesse inférieur à 5 km/h. C’est désormais officiel : dès l’année prochaine, les petits excès de vitesse n’auront plus de répercussion sur le permis de conduire.

En revanche, l’amende sera, elle, bel et bien maintenue. Comme c’est le cas à l’heure actuelle, son montant sera calculé en fonction de la zone où l’excès de vitesse a été enregistré. Hors agglomération, celle-ci sera donc de 68 euros, tandis qu’en ville, elle vous coûtera 135 euros. Toujours de quoi inciter les conducteurs à garder un œil sur leur compteur donc, mais sans les inquiéter pour leur permis de conduire.

Les retraits de points pour les petits excès de vitesse, c’est terminé

Force est de constater que cette décision est censée quand on consulte les chiffres. D’après le ministère de l’Intérieur, 58 % des excès de vitesse enregistrés sont inférieurs à 5 km/h. Or, il est difficile d’argumenter que ces excès de vitesse ont été faits délibérément, dans une volonté d’aller « plus vite ». Avec une telle proportion, il s’agit plutôt, le plus souvent, d’un oubli ou d’une inattention de la part du conducteur qui, si elle doit être réprimandée, ne constitue pas un danger réellement important.

Bonne nouvelle donc pour les automobilistes, qui n’en sont pas moins surveillés de près par les autorités. En effet, le nombre de radars se multiplie sur nos routes et ces derniers se veulent de plus en plus précis — au point, parfois, de même devenir invisibles. Raison de plus, donc, pour continuer à surveiller son compteur de vitesse lors d’un trajet.