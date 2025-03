Après le Pixel Fold, un Pixel Flip ? Ce brevet déposé par Google montre un nouveau smartphone pliable

Google a déposé un brevet montrant très clairement un smartphone qui se plie verticalement, comme les Galaxy Z Flip de Samsung. Voyons comment la firme de Mountain View imagine ce genre d'appareil.

Dans le petit monde des smartphones pliables, vous avez deux grandes familles qui coexistent. D'un côté les mobiles qui se plient selon un axe horizontal, comme le Galaxy Z Fold 6 et les modèles précédents, de l'autre ceux qui se plient selon un axe vertical. Samsung est également présent sur ce secteur avec le Galaxy Z Flip 6 et antérieurs. Chaque manière de faire a ses avantages et ses inconvénients. Pour gagner de la place dans son sac ou sa poche, on se tournera plus vers les Flip par exemple. Pour un usage axé multimédia, le grand écran des Fold est plus indiqué.

Le constructeur sud-coréen n'est pas le seul à proposer ce genre d'appareil. Google le fait aussi, mais ne laisse pas le choix aux utilisateurs puisque seul le Pixel 9 Pro Fold existe à ce jour. Pourtant, l'entreprise pourrait bien venir piétiner les plates-bandes de son concurrent avec un “Pixel Flip“. C'est en tout cas ce que laisse penser un brevet déposé par Google et publié le 6 mars dernier. La firme a visiblement quelques idées pour se démarquer.

Voici à quoi ressemblerait un Pixel Flip signé Google

Déjà, on voit bien que plier le smartphone se fait dans le sens vertical. Si l'on en croit les différents schémas intégrés au document, Google renforcerait l'écran au niveau de la pliure, ce qui devrait atténuer cette dernière une fois l'appareil en position ouverte. Même si aucune mesure n'est indiquée, l'impression générale est que le mobile sera compact une fois replié.

On note également l'absence d'espace au niveau de la pliure quand le téléphone est fermé, et ce grâce au système imaginé par Google au niveau de la charnière. Enfin, la firme indique que cette dernière “pourrait permettre à l'appareil de maintenir des positions intermédiaires entre totalement ouvert et totalement fermé“. Comme toujours, déposer un brevet ne veut pas dire que le produit finira par sortir, du moins pas forcément tel qu'imaginé à la base.