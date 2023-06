Le Galaxy Z Flip 5 offrira une autonomie et une qualité photo aussi bonnes que le Galaxy S23

Un nouveau rapport annonce une bonne nouvelle pour le Galaxy Z Flip 5. Le prochain smartphone de Samsung devrait bénéficier de belles améliorations au niveau de son autonomie et de la photo. La source indique en effet que le pliable sera équivalent au Galaxy S23 dans ces catégories.

À l’approche de sa sortie, les fuites concernant le Galaxy Z Flip 5 se bousculent. Alors que son compagnon le Z Fold 5 s’annonce déjà comme une amélioration relativement mineur par rapport au modèle actuel, le Z Flip 5 promet en revanche de faire bien mieux que son prédécesseur. On pense bien sûr à son écran externe géant, mais aussi sur l’accent mis par le constructeur sur la durabilité de son smartphone.

Il y a cependant un point sur lequel le pliant est attendu au tournant : l’autonomie. En effet, dans notre test du Galaxy Z Flip 4, nous avions souligné notre déception à ce niveau, avec une durée de vie bien en deçà de nos attentes pour un smartphone de cette trempe. Fort heureusement, une nouvelle fuite nous venant de Corée du Sud apporte une bonne nouvelle. En effet, Samsung aurait nettement amélioré l’autonomie du Galaxy Z Flip 5.

Le Galaxy Z Flip 5 bénéficiera d’une bien meilleure autonomie et qualité photo

Pour rappel, le smartphone devrait être alimenté par une batterie de 3700 mAh, soit très proche de la batterie de 3900 mAh qui équipe le Galaxy S23. Or justement, selon le rapport, les deux appareils devraient être équivalents en matière d’autonomie, grâce à diverses améliorations logicielles apportées par Samsung qui amélioreront l’efficacité du Galaxy Z Flip 5.

Par ailleurs, ces améliorations logicielles devraient également concerner le capteur 12 MP qui sera chargé de la partie photo. Puisqu’il est difficile d’installer un plus gros capteur sur un smartphone pliable à cause d’un espace plus limité. Là encore, la qualité de la photo devrait arriver au niveau du Galaxy S23, ce qui ne sera pas pour déplaire aux utilisateurs.

Du reste, la fiche technique annoncée comporte un processeur Snapdragon 8 Gen 2 accompagné de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go d’espace de stockage. La batterie sera compatible à la recharge rapide 25W et la charge sans fil. Enfin, la grande nouveauté sera sans conteste l’écran externe de 3,4 pouces, capable d’afficher bon nombre d’applications.

Source : ChosunMedia