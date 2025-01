Le Galaxy S25 Ultra pourrait largement améliorer la vidéo nocturne

À quelques jours de son événement Galaxy Unpacked, Samsung s'apprêterait à dévoiler des améliorations exclusives pour la capture vidéo en basse lumière sur son Galaxy S25 Ultra, selon des informations partagées par le célèbre informateur Ice Universe.

D’après le célèbre leaker Ice Universe, c’est sur la vidéo nocturne que le Galaxy S25 Ultra pourrait bien nous impressionner. Une nouvelle fonctionnalité Nightography, dédiée à la vidéo nocturne, exploiterait pleinement les capacités du processeur Snapdragon 8 Elite. En raison de cette dépendance matérielle, cette innovation ne sera pas déployée sur les modèles plus anciens de la marque, contrairement à d’autres fonctionnalités.

Le système photographique du S25 Ultra bénéficiera également d'autres évolutions majeures, notamment un nouvel objectif ultra grand-angle et un téléobjectif 3x. Samsung vise sans surprise à consolider sa position sur le segment premium, mais les autres fabricants ont eux aussi largement amélioré leur copie avec leurs nouveaux appareils. On pense notamment au récent OnePlus 13, qui s’est révélé être très performant en photos.

Voici ce que Samsung prépare pour le Galaxy S25 Ultra

Concernant la mémoire vive, Ice Universe contredit les rumeurs précédentes en affirmant qu'une version avec 16 Go de RAM sera bien proposée, mais uniquement sur les marchés chinois et sud-coréen. La version « Slim » du S25 Ultra devrait, quant à elle, se contenter de configurations plus modestes.

Samsung cherche probablement à se démarquer face à une concurrence de plus en plus féroce sur le marché des smartphones haut de gamme. Les progrès en matière de vidéo nocturne pourraient constituer un argument de vente majeur, particulièrement auprès des créateurs de contenu et des passionnés de photographie mobile. Mais il reste à voir si la marque arrivera à surpasser les meilleurs smartphones chinois du marché.

L'intégration du Snapdragon 8 Elite jouera évidemment un rôle crucial dans ces avancées. Ce nouveau processeur permettrait non seulement d'améliorer le traitement des vidéos en conditions de faible luminosité, mais aussi d'optimiser l'ensemble des performances photographiques de l'appareil.

La présentation officielle imminente du Galaxy S25 Ultra lors du prochain événement Unpacked le 22 janvier prochain permettra de confirmer ces informations et de découvrir l'ensemble des innovations apportées par Samsung à son flagship 2025.