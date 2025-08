Le Galaxy S25 FE arrive plus tôt que prévu, voici la date que Samsung aurait choisie

Le Galaxy S25 FE s’apprête à faire son entrée plus vite que prévu. Un nouveau rapport dévoile une avancée importante dans le calendrier de Samsung. La marque semble déjà prête à dégainer son prochain smartphone abordable.

L’année 2025 s’annonce dense pour Samsung. Le constructeur prépare plusieurs nouveautés majeures, dont un smartphone pliable en trois parties, le Galaxy TriFold, et un casque de réalité mixte sous Android XR. En parallèle, la marque continue d’alimenter son catalogue plus classique. Parmi les modèles attendus, une version abordable de la série Galaxy S25 fait parler d’elle depuis plusieurs semaines.

Selon FN News, Samsung s’apprêterait à lancer le Galaxy S25 FE dès le 19 septembre 2025 en Corée du Sud. Cette date marquerait une avance notable par rapport au calendrier de l’an dernier, où le Galaxy S24 FE était arrivé fin septembre. Le constructeur a d’ailleurs confirmé que cette nouvelle version sortirait plus tôt, même si il n’a encore rien dit sur une disponibilité hors d’Asie. Il faudra sans doute attendre quelques semaines de plus pour voir apparaître des annonces officielles concernant l’Europe ou les États-Unis.

Le Galaxy S25 FE arriverait le 19 septembre avec une batterie de 4 900 mAh et quatre coloris

Le Galaxy S25 FE reprendrait en grande partie le design du S24 FE, tout en intégrant des améliorations internes. Il serait équipé du processeur Exynos 2400, déjà utilisé sur certains modèles Galaxy S25. Malgré un format annoncé comme plus fin et plus léger, il embarquerait une batterie de 4 900 mAh, un chiffre élevé pour cette gamme. Cela permettrait d’assurer une autonomie confortable au quotidien, sans impacter la prise en main. Aucune précision n’a encore été donnée sur la charge rapide, mais Samsung pourrait conserver les standards de 25 W déjà présents sur les modèles précédents.

Côté design, le smartphone serait décliné en quatre coloris : Icy Blue, Navy, Jet Black et White. Un choix qui contraste avec la palette plus restreinte du S24 FE au lancement. Ce modèle semble conçu pour séduire un large public, tout en s’inscrivant dans la continuité des sorties Galaxy récentes. D’autant plus que Samsung insiste sur une stratégie d’élargissement de gamme, à travers des produits variés allant du haut de gamme IA au milieu de gamme plus accessible. Le Galaxy S25 FE s’inscrit dans cette logique, en apportant un équilibre entre performances et prix plus abordable.