Le Galaxy S25 Edge est un smartphone de paradoxes

Le nouveau Galaxy S25 Edge est un smartphone au design ultra-premium, mais qui doit d'un autre côté faire des concessions techniques sur la batterie ou la photo. Ce smartphone est paradoxal et difficile à positionner sur le marché du mobile.

Après des mois d'attente, Samsung a enfin présenté son Galaxy S25 Edge. Comme attendu, le smartphone est un OVNI. Son épaisseur n'est que de 5,8 mm. Son poids atteint 163 grammes, le même que celui du Galaxy S25, tout en étant plus grand que ce dernier. Très fin et léger, il se montre pratique et confortable à l'utilisation, comme nous vous l'avons déjà rapporté dans notre prise en main de ce Galaxy S25 Edge. Et cerise sur le gâteau, si vous craigniez une possible fragilité, Samsung y répond en intégrant un verre de protection haut de gamme Gorilla Glass Ceramic 2 de chez Corning.

Par son design, l'appareil appartient clairement au segment mobile premium. Mais par contrainte de conception et de coûts de production, Samsung a aussi dû se résoudre à plusieurs concessions techniques importantes. La première vient de l'appareil photo. Nous avons droit à un capteur principal de 200 MP, le même, excellent, que celui du Galaxy S25 Ultra. Mais nous devons nous contenter de l'ultra grand-angle de 12 MP des Galaxy S25 et S25+, qui n'est pas irréprochable.

Le Galaxy S25 Edge peut-il être considéré comme un smartphone ultra-premium ?

Pire, le S25 Edge est privé de téléobjectif. Samsung fait pourtant l'effort de proposer une telle optique sur tous les modèles de sa gamme principale, contrairement aux iPhone d'Apple ou aux Pixel de Google. Cette particularité disparaît donc avec le Galaxy S25 Edge, qui ne fournit qu'un zoom lossless 2x et un zoom numérique 10x. Ce manque est forcément décevant pour un smartphone vendu à partir de 1 249 euros, soit 220 euros de moins seulement que le S25 Ultra.

Une autre interrogation provient de la capacité de la batterie, de seulement 3 900 mAh. Cette taille est-elle suffisante pour offrir une autonomie à la hauteur des attentes ? On en doute, mais notre test complet du smartphone nous en dira plus. On a en tout cas la sensation d'un mobile qui a le cul entre deux chaises, tiraillé entre un design visant le très haut de gamme et l'innovation et une fiche technique qui peut paraître un peu décevante sur certains points.