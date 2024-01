Le Galaxy S24 Ultra est beaucoup plus rapide que l’iPhone 15 Pro Max sur ce benchmark

Le Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max sont deux des smartphones les plus puissants et les plus chers du marché, et Samsung vient même de prouver qu’il est le plus rapide au niveau du stockage utilisé dans l’appareil.

L'une des principales différences réside dans le type de stockage utilisé : le Galaxy S24 Ultra utilise de l’UFS 4.0, tandis que l'iPhone 15 Pro Max utilise du NVMe. Et selon un récent benchmark, cela donne au Galaxy S24 Ultra un net avantage en termes de performances de stockage.

Le benchmark, partagé par @sakitechonline sur Twitter, montre les résultats de l'application Jazz Disk Bench, qui mesure les vitesses de lecture et d'écriture séquentielles et aléatoires du stockage. Ce qui est surprenant, c’est que le Galaxy S24 Ultra a obtenu de bien meilleurs résultats que l'iPhone 15 Pro Max dans toutes les catégories, offrant des vitesses de transfert jusqu'à 75 % plus rapides.

Lire également – Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max : performances, photo, prix, quel est le meilleur smartphone ?

Le Galaxy S24 Ultra dispose d’un stockage ultra rapide

le Galaxy S24 Ultra a atteint une vitesse de lecture séquentielle de 2547,46 Mo/s, alors que l'iPhone 15 Pro Max n'a atteint que 1450,42 Mo/s. Cela signifie que le Galaxy S24 Ultra peut lire les données du stockage environ 75% plus vite que l'iPhone 15 Pro Max. La vitesse d'écriture séquentielle est également plus élevée sur le Galaxy S24 Ultra, avec 1442,25 Mo/s contre 1257,99 Mo/s sur l'iPhone 15 Pro Max.

Le test de vitesse de transfert aléatoire 4K, qui simule l'accès à de petits fichiers, a également montré une différence significative entre les deux appareils. Le Galaxy S24 Ultra présente des vitesses de lecture et d'écriture nettement supérieures à celles de l'iPhone 15 Pro Max et même une latence plus faible. Une latence plus faible signifie que le système de stockage peut répondre plus rapidement aux requêtes, ce qui améliore les performances globales.

Qu'est-ce que cela signifie pour les utilisateurs ? Dans un scénario réel, les performances de stockage peuvent affecter l'expérience de l'utilisateur de différentes manières, comme la fluidité de l'interface utilisateur, le temps de chargement des applications et la vitesse des transferts de fichiers. Le smartphone de Samsung se montrera donc bien plus rapide sur certaines tâches, mais nous détaillerons évidemment tout cela dans notre test.