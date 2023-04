Galaxy S23 Ultra : si Android Auto ne fonctionne pas, voici comment corriger le bug

Malheureusement pour certains propriétaires de Galaxy S23 Ultra, il semble que des smartphones soient touchés par un bug qui les empêche d’utiliser Android Auto, mais heureusement, il y aurait des solutions à essayer.

Propriétaires de Galaxy S23 Ultra, attention ! La dernière mise à jour d'Android Auto a causé quelques problèmes de compatibilité avec le dernier téléphone de Samsung. De nombreux utilisateurs ont signalé que lorsqu'ils branchent leur appareil sur le système Android Auto de leur voiture, rien ne se passe, ou alors la connexion est brève avant de s'interrompre. Certains utilisateurs ont même vu apparaître un message d'erreur indiquant que le périphérique USB n'était pas pris en charge.

Selon des rapports sur les forums d'assistance de Google, le Galaxy S23 Ultra rencontre des problèmes de compatibilité avec l’OS embarqué. Il semblerait que ces problèmes aient été introduits par la dernière mise à jour CoolWalk d’Android Auto. Pour rappel, celle-ci introduit un tout nouveau design qui sépare l’écran en différentes tuiles, ce qui permet d’utiliser plusieurs applications à la fois. Ce n’est pas la première fois que nous évoquons des problèmes de connexion avec Android Auto et les Galaxy S23. À la rédaction, notre Galaxy S23 Ultra rencontrait lui aussi quelques problèmes pour se connecter à Android Auto, mais cela a été corrigé par une mise à jour de Samsung.

Le câble serait le principal coupable

Pour ceux qui sont toujours impactés, il y aurait plusieurs solutions temporaires à essayer pour corriger le bug. La cause principale du problème semble être le câble utilisé pour connecter le téléphone à la voiture. Le Galaxy S23 Ultra et Android Auto sont tous deux très exigeants quant au type de câble utilisé, et de nombreux utilisateurs ont essayé plusieurs câbles sans succès. Cependant, il existe quelques solutions potentielles qui peuvent aider les utilisateurs à faire fonctionner Android Auto avec leur Galaxy S23 Ultra.

L'une des options consiste à passer à Android Auto sans fil. Cette option élimine complètement le besoin d'un câble et permet de transmettre les données via un signal sans fil Bluetooth. Si certains véhicules prennent en charge Android Auto sans fil, ce n'est pas le cas de la plupart d'entre eux. Heureusement, il existe des adaptateurs tiers qui permettent la connectivité sans fil d'Android Auto. Le dongle AAWireless et le dongle MA1 de Motorola sont deux options populaires, mais leur prix est relativement élevé (89 euros).

Il existe aussi des adaptateurs sans fil moins chers, mais leur fonctionnement risque d'être moins fiable. Passer au Bluetooth pourrait donc non seulement vous aider à corriger le bug de connexion, mais également vous permettre de vous passer de câbles, ce qui pourrait grandement vous simplifier la vie. Avec le Bluetooth, une fois votre smartphone appairé pour la première fois, ce dernier se reconnectera automatiquement à chaque démarrage de votre véhicule.

Une autre option consiste à remplacer le câble utilisé pour connecter le téléphone à la voiture. Bien que le Galaxy S23 Ultra soit notoirement pointilleux sur les câbles, certains utilisateurs ont fait état d'un succès avec le câble USB A vers C 60W de LDLrui. Ce câble semble être compatible avec Android Auto et le Galaxy S23 Ultra, mais rien ne garantit que d'autres câbles fonctionneront.

Google doit mettre à jour son OS pour corriger le problème

Comme toujours, il est important de noter que ces solutions peuvent ne pas fonctionner pour tout le monde. Cependant, pour ceux qui rencontrent des problèmes avec Android Auto et leur Galaxy S23 Ultra, ces correctifs valent la peine d'être essayés avant d'abandonner complètement la fonctionnalité.

La raison pour laquelle le Galaxy S23 Ultra rencontre des problèmes de compatibilité avec Android Auto n'est pas claire. Google a reconnu le problème et travaille sur un correctif, mais on ne sait pas quand celui-ci sera disponible.