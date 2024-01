Galaxy S24 : on connaît les prix en France, ils sont bel et bien en baisse

Les prix du Galaxy S24 ne sont désormais plus un secret pour personne. Après les prix européens, ce sont aujourd’hui les prix français du prochain flagship qui ont été dévoilés par Darty. S’ils sont légèrement plus élevés que la moyenne du continent, ils restent moins chers que leurs prédécesseurs.

La présentation des Galaxy S24 approche à grands pas. Samsung l’a même confirmé officiellement : nous avons rendez-vous le 17 janvier prochain pour découvrir ceux qui s’annoncent comme une petite révolution boostée à l’IA sur le marché des smartphones. Mais il ne s’agit là que d’une des rares informations confirmées par le constructeur, dans un océan d’incertitudes — notamment sur le prix de ces derniers.

Ceci dit, plusieurs fuites ont d’ores et dévoilé les chiffres tant attendus. Fin décembre, nous avons ainsi découvert les prix européens pour tous les prochains modèles de Galaxy S24. Aujourd’hui, c’est au tour de Darty de vendre la mèche, cette fois-ci pour les prix français. C’est dans le cadre d’un jeu-concours, permettant de gagner les futurs smartphones, que la marque s’est permis cette petite indiscrétion.

#JeuConcours 📱 | À l'occasion de la sortie des nouveautés de la marque, tentez de gagner les nouveaux smartphones Samsung Galaxy S 👉 https://t.co/WOsOAybJCT pic.twitter.com/dD9YcvNQEd — Darty (@Darty_Officiel) January 3, 2024

Darty dévoile en avance les prix français du Galaxy S24

Sur X (Twitter), Darty a en effet annoncé le lancement de son jeu-concours, peu de temps après l’officialisation de la date de la conférence par Samsung. Or, il suffit de consulter les règles pour s’apercevoir que l’entreprise n’a pas hésité à mentionner les prix des smartphones. Voici donc combien coûteront les Galaxy S24 selon Darty :

899 €

1169 €

1469 €

En se référant aux tarifs européens précédemment en fuite, il y a fort à parier que ces prix correspondent respectivement aux Galaxy S 24 128 Go, Galaxy S24+ 256 Go et Galaxy S24 Ultra 256 Go. On notera d’ailleurs une légère différence par rapport à ces derniers, les prix affichés par Darty étant 20 € plus cher pour les modèles Plus et Ultra.

Même avec cette légère hausse, le Galaxy S24 Plus reste 50 € moins cher que son prédécesseur, ce qui en ravira plus d’un. En revanche, le modèle Ultra devient quant à lui 50 € plus cher. Il reste néanmoins moins cher que l’iPhone 15 Pro Max de 10 €. Il ne reste plus que quelques jours à attendre pour confirmer ces tarifs.