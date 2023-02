Le Galaxy S23 déjà disponible, l’épisode 3 de The Last of Us ne plait pas aux homophobes, c’est le récap

Le Galaxy S23 est d’ores et déjà disponibles alors qu’il vient à peine d’être annoncé, l’épisode 3 de The Last of Us reçoit une vague de critiques et Office 365 bloque l’accès au bureau des utilisateurs de Windows 10, c’est le récap !

C’est l’heure du grand récap du 3 février 2023. Aujourd’hui, nous avons eu un épisode de série TV qui ne plaît pas aux homophobes, une fenêtre promotionnelle qui empêche les utilisateurs d’accéder à leur PC et un téléphone très attendu… déjà disponible. C’est parti !

L’épisode 3 de The Last of Us déchaîne les passions sur Internet

Le troisième épisode de The Last of Us nous narre l’histoire de Bill et Frank, un couple qui vit en autarcie dans une ville protégée de l’infestation. Un épisode touchant, qui approfondi réellement une relation qui n’était qu’effleurée dans le jeu. Cependant, la mise en avant d’un couple gay ne plaît pas à tout le monde. Alors que l’épisode est salué pour sa qualité d’écriture, de nombreux homophobes ont « review bombé » la série, c’est-à-dire lui ont mis une mauvaise note sur Metacritic. Il culmine aujourd’hui à 4,8 alors que les précédents affichent un score double. Affolant de bêtise.

Lire – The Last of Us : pourquoi l’épisode 3 fait polémique et reçoit une vague de mauvaises notes

Le Galaxy S23 est déjà disponible

Le Galaxy S23 a été annoncé il y a quelques jours seulement et sa sortie est -officiellement- fixée au 17 février. Toutefois, de nombreux acheteurs ont déjà pu se le procurer. C’est notre cas, puisque notre Galaxy S23 Ultra (acheté par le canaux classiques) est arrivé dès le vendredi 3 février. Si vous avez précommander le votre, vous n’aurez donc pas forcément à attendre longtemps !

Lire – Oups ! Le Galaxy S23 est disponible avant l’heure dans certaines boutiques, on a déjà reçu un exemplaire

Office 365 empêche certains utilisateurs d’accéder à leur bureau Windows

C’est un souci qui agace beaucoup d’utilisateurs de Windows 10. Lors de la première installation, une offre promotionnelle pour Office 365 est proposée. S’il est possible de l’ignorer en temps normal, ce n’est pas possible ici. Il faut obligatoirement entrer ses coordonnées bancaires puis démarrer l’essai avant d’accéder à son bureau. Démarrer son PC hors ligne est également une solution qui fonctionne.

Lire – Windows 10 : cette offre pour Microsoft 365 bloque l’accès au bureau