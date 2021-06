Le Galaxy S21 FE ne sortira pas dans tous les pays à cause de la pénurie de puces

Le Galaxy S21 Fe (Fan Edition), le prochain milieu de gamme de Samsung, ne sera pas commercialisé dans tous les pays. Le constructeur sud-coréen réservera le téléphone à une poignée limitée de marchés, dont l'Europe. La pénurie de puces informatiques qui paralyse toute l'industrie a visiblement bouleversé les plans de Samsung.

D'après les informations partagées par le Financial News, un média sud-coréen réputé, Samsung aurait décidé de ne pas lancer le Galaxy S21 FE (Fan Edition) partout dans le monde. Citant les informations fournies par un partenaire de Samsung, le média affirme que le smartphone ne sera commercialisé qu'aux Etats-Unis et en Europe. Le téléphone ne sera pas disponible sur le continent africain ou en Asie.

“Je sais qu'il y a quelque temps, en raison d'une pénurie de puces, la production était considérée comme arrêtée. Cependant, compte tenu de l'importance du marché, il a été reconsidéré de libérer certaines quantités aux États-Unis et en Europe” explique la source.

Lancement en octobre 2021 en quantités limitées

Ce lancement limité à quelques marchés est le résultat de la pénurie de puces qui frappe toute l'industrie. Alors que les lignes de production tournent au ralenti, Samsung ne serait pas parvenu à obtenir suffisamment de puces Snapdragon 888 de Qualcomm pour produire d'importantes quantités de Galaxy S21 FE.

Dos au mur, le géant de Séoul s'est probablement rabattu sur les marchés où le Galaxy S20 FE de l'an dernier avait été le plus populaire. Néanmoins, il faut s'attendre à un lancement en quantités très limitées. “Il est possible que le volume de production exporté vers les États-Unis et l'Europe soit considérablement réduit par rapport à ce qui était prévu” poursuit le responsable interrogé par le Financial News.

Comme annoncé dans nos colonnes, le lancement du Galaxy S21 FE sera reporté de plusieurs mois. D'après le média, le smartphone ne sera pas annoncé avant le mois d'octobre 2021. “Nous parlons d'une sortie en octobre mais la pénurie de puces est si grave que l'industrie ne peut rien garantir” tempère la source. Initialement, Samsung espérait lancer le S21 Fan Edition en août à la place du Galaxy Note 21, finalement annulé. Le smartphone devait être dévoilé lors de la conférence Unpacked dédiée aux nouveaux smartphones pliables de la marque, le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3. On vous en dit plus rapidement.

Source : Financial News