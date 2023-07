Le FBI retrouve une adolescente disparue depuis des jours grâce à sa Nintendo Switch

La Nintendo Switch a aidé le FBI à retrouver la trace d’une adolescente de 15 ans disparue après avoir été enlevée à son domicile. Alors que la police ne disposait d’aucune piste pendant plusieurs jours, celle-ci a fini par allumer sa console, au même moment où l’un de ses amis était également connecté. Nintendo a alors aidé les autorités à retrouver son emplacement à partir de son adresse IP.



Quand on pense géolocalisation, on imagine généralement un smartphone dont les données collectées permettent aux géants de la tech de nous suivre à la trace. Mais ces derniers ne sont pas les seuls à permettre de déterminer la position de leur utilisateur. Nos consoles de jeux peuvent également remplir cette tâche et, dans certains, cela peut même sauver une vie.

Le 3 août 2022, une adolescente de 15 ans se fait enlever à son domicile en Virginie, aux États-Unis, par Ethan Roberts, un homme de 28 ans qui s’était rapproché d’elle via Internet. Pendant plusieurs jours, sa famille reste sans nouvelle et malgré des recherches intensives, la police ne parvient pas à trouver la moindre piste. Et pour cause : la fillette se trouve déjà à des milliers de kilomètres de là, en Arizona.

Sur le même sujet — Nintendo Switch : vous retrouverez toutes vos données sur la prochaine console grâce au cloud

Nintendo aide le FBI à retrouver une adolescente disparue grâce à la Switch

Néanmoins, Ethan Roberts a commis une erreur qui lui sera fatale, en autorisant sa victime à emmener avec elle sa Nintendo Switch. En effet, la console envoie une notification dès que l’un de ses amis lance un jeu. Par un incroyable coup de chance, celle-ci a fini par se connecter en même temps qu’un de ses proches, qui a alors pu voir que celle-ci était encore vivante.

Sur le même sujet — Nintendo Switch 2 : un kit de développement serait déjà arrivé chez certains studios

Son ami s’est alors empressé de contacter les autorités. Suite à quoi, le FBI s’est rapproché de Nintendo afin d’obtenir l’adresse IP à partir de laquelle la Switch en question a pu se connecter à Internet. 11 jours après son enlèvement, la police fait irruption dans l’appartement d’Ethan Roberts. Le malfaiteur fut condamné à une peine de 30 ans de prison pour détention d’images pédopornographiques et enlèvement de mineur.

Source : ABC 15 Arizona