Le DJI Air 2S avec tous ses accessoires est à moitié prix durant cette vente flash !

Vous souhaitez réaliser des prises de vues aériennes ? Voici un bon plan qui devrait vous plaire. À l’occasion des Jours Flash Prime, le DJI Air 2S Worry-Free Fly More Combo passe de 1 299 € à seulement 649 €. C’est parfait pour avoir un drone avec tous ses accessoires à un prix très attractif.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le DJI Air 2S est aujourd’hui encore une référence dans les drones à destination des professionnels. En effet, compact et facile à utiliser, c’est un drone capable de faire des vidéos en 5,4K/30 ips et 4K/60 ips. Et bonne nouvelle, durant les Jours Flash Prime qui se terminent ce soir sur Amazon, vous pouvez l’avoir à un prix défiant toute concurrence !

La plupart des sites de e-commerce vendent le pack complet DJI Air 2S Worry-Free Fly More Combo à plus de 1200 €. C’est par exemple le cas de Darty où vous trouverez le trône avec tous ses accessoires à 1 299 €. Mais pour quelques heures, Amazon l’affiche à seulement 649 € !

Pour en profiter, il faut être abonné à Prime. Vous n’êtes pas encore membre ? Pas de souci, Amazon vous propose une offre d’essai de 30 jours sans engagement.

Le DJI Air 2S est le digne successeur du Mavic Air 2. Dans le pack actuellement en promotion, vous trouverez entre autres le drone avec sa radiocommande, 3 batteries pour une autonomie prolongée, 6 paires d’hélices, une station de recharge bidirectionnelle, un sac de transport à bandoulière, des filtres ND, une paire de joysticks de rechange mais aussi DJI Care Refresh pour une couverture contre les dommages accidentels… soit tout le nécessaire pour utiliser le drone dans de bonnes conditions.

Au niveau des caractéristiques, le DJI Air 2S est équipé d’un capteur 1 pouce capable de réaliser des vidéos jusqu'en 5.4K et faire des photographies de 20 mégapixels. Grâce à une multitude de fonctions intelligentes comme MasterShots, les prises de vues sont facilités et les contenus sont sublimés.

Le système de transmission OcuSync 3.0 vous permet de voler jusqu'à 12 km en gardant un flux d'image ultra fluide, clair et fiable. Enfin, la détection des obstacles dans 4 directions (vers le haut, le bas, l'avant et l’arrière) est particulièrement efficace.

Vous cherchez un bon drone à petit prix ? Profitez de cette offre pour vous équiper du pack complet.

