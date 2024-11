Ces maquettes du Galaxy S25 Ultra de Samsung nous confirment qu’il sera plus agréable à utiliser

De nouvelles maquettes du Galaxy S25 Ultra viennent d’apparaître, confirmant les rumeurs sur son design revisité. Ses coins arrondis et son cadre plus plat semblent apporter des améliorations ergonomiques. Ces images offrent un aperçu détaillé du futur haut de gamme de Samsung attendu pour bientôt.

Chaque année, l’attente autour des nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung s’intensifie à mesure que des informations fuitent. La série Galaxy S Ultra, en particulier, attire l’attention pour son positionnement premium. Alors que l’approche du Galaxy S25 Ultra se précise, de récentes maquettes apportent de nouvelles informations sur son design.

Les rumeurs évoquant un S24 Ultra aux coins arrondis avaient déjà circulé il y a quelques mois. Cependant, ces nouvelles maquettes, publiées par un leaker sur les réseaux sociaux, offrent une vision plus concrète de l’appareil. Ces images montrent que Samsung a opté pour une évolution subtile mais significative qui met l’accent sur l’ergonomie.

Les nouvelles maquettes du Galaxy S25 Ultra révèlent un cadre plus plat et des coins plus arrondis

Les maquettes récemment dévoilées montrent le Galaxy S25 Ultra en noir et en blanc. Les coins sont clairement plus arrondis par rapport au Galaxy S24 Ultra, ce qui devrait rendre l’appareil plus agréable à tenir en main. En plus de ces ajustements, le cadre semble avoir été aplati, ce qui renforce l’impression de modernité et facilite la prise en main. Ces changements visent à répondre aux critiques des précédents modèles, jugés inconfortables par certains utilisateurs.

Samsung semble également miser sur une esthétique plus uniforme. Les capteurs photo adoptent un design en anneaux concentriques, déjà visible sur d’autres produits phares comme le Galaxy Z Fold 6. Cela donne au téléphone une apparence raffinée, tout en conservant les lignes qui caractérisent la gamme Galaxy Ultra. Ces détails montrent que le fabricant cherche à trouver un équilibre entre tradition et innovation.

D’autres aspects du téléphone restent fidèles à ses prédécesseurs. Le positionnement des capteurs et des logos demeure inchangé, mais les ajustements subtils au design global nous montrent une évolution réfléchie. Ces maquettes s’alignent avec les rendus et informations précédemment divulgués. La sortie du Galaxy S25 Ultra, prévue pour début 2025, devrait cependant s’accompagner d’une augmentation importante de son prix. Ce surcoût pourrait être justifié par l’intégration d’un processeur plus puissant et des innovations techniques encore non dévoilées.

