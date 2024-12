Galaxy S25 : pas d’aimants, mais une recharge sans fil plus rapide ?

Les Galaxy S25 devraient être compatibles Qi2 et offrir une vitesse de charge jusqu'à 25 W. Mais ils ne seront pas équipés nativement d'aimants pour bénéficier des fonctions de magnétisme.

L'imbroglio concernant la recharge sans fil du Galaxy S25 semble se résoudre. D'abord, un leaker avait expliqué que le Galaxy S25 serait compatible avec la recharge magnétique via la norme Qi2. Puis, un autre rapport semait le doute quant à cette affirmation, laissant suggérer que le Galaxy S25 n'embarquerait pas d'aimants, mais que des coques magnétiques permettraient d'offrir une fonctionnalité à la MagSafe, obligeant donc à passer par un accessoire.

Un autre leaker, Yawn, vient de clarifier la situation. Ses informations sont confirmées par un certain Max Jambor, lui aussi insider bien connu de l'industrie, ce qui donne un certain poids à ces nouvelles données.

Une charge sans fil 25 W, mais pas magnétique nativement

Nous apprenons que les différents modèles de Galaxy S25 auront bien droit au standard Qi2, mais sans la fonctionnalité magnétique, qui est optionnelle dans la norme. Samsung va lancer une ou des coques comportant un anneau magnétique à la place. Les aimants permettent de mieux placer le mobile sur la station de charge, améliorant son efficacité, et d'accrocher des accessoires magnétiques au dos du smartphone, comme une batterie externe ou un porte-cartes.

Après des années de stagnation à 15 W, Samsung devrait par contre monter la puissance de charge sans fil maximale de ses appareils à 25 W, ce qui devrait sensiblement accélérer la vitesse de la charge. Rappelons que la norme Qi2 prévoit une puissance de 15 W. Ces 25 W ne seront donc disponibles qu'avec un chargeur Samsung spécifique, et non avec n'importe quelle station compatible Qi2. Dans ce dernier cas, la charge devrait être limitée à 15 W. Sur les modèles actuels, les smartphones Samsung chargent sans fil à 7,5 W avec un chargeur Qi tiers et à 15 W avec un chargeur propriétaire.

D'autres marques, comme Oppo, proposent également la charge magnétique par un moyen détourné. Le Galaxy S25 ne sera pas le premier smartphone Android à la supporter nativement. Si le Qi2 tarde encore à être adopté, on retrouve déjà des puissances de charge supérieures chez certains constructeurs, qui ont développé leur solution maison. C'est le cas des Google Pixel et des OnePlus, qui peuvent atteindre respectivement 23 W et 50 W avec le chargeur adapté.