Ces protections d’écran des Galaxy S25 confirment des changements de design et des fonctionnalités clés

Samsung se prépare à lancer la série Galaxy S25 en début d'année prochaine. Les protections d’écran des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra laissent déjà entrevoir des différences notables par rapport à leurs prédécesseurs.

Samsung prévoit de lancer la série Galaxy S25 au début de l'année 2025. Cette nouvelle gamme devrait succéder aux modèles populaires de la série Galaxy S24, avec plusieurs améliorations. Parmi les premières informations révélées, les protections d’écran des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra montrent des dimensions globalement similaires à celles de la série précédente. Cependant, le modèle Ultra se distinguera par des coins plus arrondis, un changement de design qui rendra l’appareil plus maniable, notamment pour une utilisation à une main.

Les fuites récentes confirment également la présence du S Pen sur le Galaxy S25 Ultra, un élément phare de la gamme, malgré les premières rumeurs indiquant le contraire. En outre, les bordures des écrans resteront minces, comme celles des Galaxy S24. Le modèle Ultra, qui bénéficie actuellement du verre Gorilla Glass Armor, pourrait être rejoint par les S25 et S25+ dans l'utilisation de cette technologie de protection qui améliore la résistance aux rayures et réduisant les reflets sur l'écran.

Samsung pourrait équiper l’ensemble de la série Galaxy S25 du Snapdragon 8 Gen 4. Cette puce de Qualcomm offre des performances supérieures à l'Exynos 2500, jugé insuffisant par la division smartphone de Samsung. Celle-ci intègre les nouveaux cœurs Oryon, et promet des gains de puissance significatifs, notamment pour les applications exigeantes et les jeux. Cependant, cette décision pourrait entraîner une hausse de prix en raison du coût plus élevé de cette puce haut de gamme.

Concernant la photographie, le Galaxy S25 Ultra proposera un capteur ultra grand-angle de 50 MP, une amélioration nette par rapport aux 12 MP du modèle précédent. Cette mise à jour permettra de capturer des images plus détaillées et de filmer en 8K avec une stabilisation améliorée. Le capteur principal de 200 MP, ainsi que le zoom périscopique 5x, resteront des points forts de l'appareil, bien que le téléobjectif 3x conserve son capteur de 10 MP. Malgré l'absence de changements sur ce dernier point, le S25 Ultra restera un concurrent redoutable en matière de photographie mobile.