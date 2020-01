Le design du Poco X2 est en fuite et il ressemble de plus en plus au Redmi K30

Poco, la marque de Xiaomi récemment devenue indépendante, présentera la semaine prochaine le Poco X2, un smartphone milieu de gamme qui fait l’objet de nombreuses fuites. La dernière dévoile enfin son design, lequel reprend exhaustivement celui du Redmi K30. Cette ressemblance renforce la rumeur affirmant que le Poco X2 en sera une version internationale.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs, les indiscrétions et les teasers se succèdent à propos du Poco X2. Ce smartphone devrait être l’une des premières réalisations de Pocophone depuis que Xiaomi a officialisé sa prise d’indépendante (à l’image de Redmi). Cependant, cette indépendance ressemble de plus en plus à un simple argument marketing. En effet, les différentes fuites à propos du Poco X2 semblent confirmer que le smartphone ne serait qu’une version internationale du Redmi K30 présenté en décembre dernier en Chine.

Et la dernière fuite en date ne fait que confirmer cette impression. Le site indien Hindustantimes a publié un visuel qui représenterait le Poco X2. Il s’agit de l’image qui accompagne cet article. Et comme vous pouvez le constater, si l’information se confirme, le design du Poco X2 reprend à l’identique celui du Redmi K30. Nous y retrouvons le poinçon pour la double webcam à l’avant (information qui avait déjà fait l’objet d’une fuite cette semaine) et les quatre capteurs photo à l’arrière rangé verticalement.

Les détails précédemment fuités une fois encore confirmés

Le site indien entre un peu plus dans le détail de la configuration du smartphone. Écran de 6,67 pouces (comme indiqué précédemment). Capteur photo principal IMX686 64 mégapixels de Sony, ports USB type-C et jack 3,5 mm. La version prévue en Inde serait équipée de 6 Go de mémoire vive et de 64 Go de stockage. Il pourrait y en avoir d’autres, aussi bien en Inde qu’en Europe. Nous avons précédemment croisé une version avec 8 Go de RAM sur Geekbench.

Lire aussi : Xiaomi Pocophone X2 : date de sortie, prix, caractéristiques et design

Le site marchand indien Flipkart a parallèlement déployé une page avec une présentation marketing du Poco X2. Le site y confirme le taux de rafraichissement de l’écran (120 Hz) et y dévoile la puissance de la charge rapide. Celle-ci devrait atteindre 27 watts. Un chiffre identique à celui du Redmi K30. Rappelons que ce dernier est équipé d’un Snapdragon 730G, d’une batterie de 4500 mAh, de 6 ou 8 Go de RAM, de 64 à 256 Go de stockage, d’un écran Full HD+, d’un quadruple capteur 64+8+2+2 mégapixels et d’une double webcam 20+2 mégapixels. Le Poco X2 reprendra sans doute peu ou prou les mêmes éléments.

Source : Hindustantimes