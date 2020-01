Poco X2 : voici les premières photos de prise en main du nouveau Pocophone

Le Poco X2, le successeur du Pocophone F1, se dévoile dans des photos de prise en main. Le smartphone est visiblement recouvert d’un écran troué façon Galaxy S10+. Comme de nombreux autres constructeurs Android, Poco a apparement décidé de troquer l’encoche du Pocohpone F1 contre un large poinçon.

Ce 29 janvier 2020, TechDroider, un leaker connu, a mis en ligne les premières photos volées en conditions réelles du Poco X2, le second smartphone de la marque Poco. Désormais affranchi de Xiaomi, Poco s’apprête en effet à lancer le successeur du Pocophone F1, commercialisé depuis fin 2018.

Un double capteur photo selfies façon Galaxy S10+

Comme on peut le voir, Poco a opté pour un écran troué à la place de la large encoche du Pocophone F1. Cette cavité loge visiblement un double capteur photo frontal. Cette configuration rappelle à la fois le Galaxy S10+ de Samsung ou les futurs P40 de Huawei.

Aux dires de Poco, le smartphone dispose d’un total de 6 capteurs photo. En plus des deux modules à l’avant, on s’attend donc à ce que le Poco X2 soit doté d’un quadruple capteur photo à l’arrière. Cet appareil photo est notamment composé d’un module principal de 64 MP conçu par Sony (le IMX686), assurait récemment Poco. Pour le moment, on ignore encore tout du design de cet appareil photo. Sans surprise, le terminal tourne sous MIUI 11, la dernière surcouche Android de Xiaomi.

Pour mémoire, nous en saurons plus sur le Poco X2 le mardi 4 février 2020. La jeune marque présentera en effet son nouveau flagship lors d’une conférence organisée à New Delhi, en Inde. Que pensez-vous du look du smartphone ? Auriez-vous préféré une fine encoche à la place de ce large trou ? On attend votre avis dans les commentaires.