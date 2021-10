Vous pouvez acheter du Bitcoin dans certains supermarchés aux États-Unis

Il est désormais possible d'acheter du Bitcoin dans certains supermarchés Walmart aux Etats-Unis. En partenariat avec deux firmes spécialisées, le géant de la grande distribution a installé 200 distributeurs automatiques dans ses magasins américains. Malheureusement, les frais sont élevés pour chaque achat de cryptomonnaie.

On trouve des distributeurs automatiques permettant d'acheter du Bitcoin un peu partout dans le monde. En France, il n'y a que 11 distributeurs qui propose l'achat de cryptomonnaies mais aux Etats-Unis, on en trouve plus de 25 000. La plupart de ces machines sont mises en place par CoinStar, une entreprise qui développait d'abord des distributeurs capables de convertir de l'argent en cartes cadeaux, avec l'aide de CoinMe, une firme spécialisée dans la cryptomonnaie.

Depuis quelques jours, la chaîne de supermarchés Walmart installe ces distributeurs automatiques permettant d'acheter du Bitcoin dans ses magasins. Le géant de la grande distribution explique avoir installé un total de 200 distributeurs aux Etats-Unis dans le cadre d'un programme pilote.

Bientôt 8000 distributeurs de Bitcoin dans les Walmart aux USA

“Coinstar, en association avec Coinme, a lancé un projet pilote qui permet à ses clients d'acheter du Bitcoin avec de l'argent. Il y a 200 kiosques Coinstar situés à l'intérieur des magasins Walmart à travers les États-Unis qui font partie de ce programme pilote”, explique Molly Blakeman, directrice des communications pour Walmart.

Pour acheter de la cryptomonnaie très simplement, il suffit d'introduire un billet (les pièces ne sont pas compatibles) dans la fente de la machine. Le distributeur de CoinStar va alors imprimer un petit papier avec un code. Pour récupérer les devises numériques achetées, l'acheteur doit installer l'application CoinMe sur son smartphone. Une fois l'application installée et le formulaire d'inscription rempli, il entre son code et reçoit directement ses bitcoins.

Sans surprise, des frais sont appliqués. CoinStar annonce des frais de transaction de 4 % et des frais de change de 7%. Il est donc moins intéressant d'acheter du Bitcoin dans un distributeur automatique qu'en passant par une plateforme d'échange de cryptomonnaies traditionnelle, comme Coinbase ou Binance.

Dans un second temps, Walmart ambitionne d'installer jusqu'à 8000 distributeurs automatiques de Bitcoin sur le territoire américain. Pour rappel, le cours du Bitcoin a récemment battu un nouveau record historique en dépassant le seuil des 66000 dollars.