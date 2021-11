Bitcoin : cette mise à jour améliore la confidentialité et la sécurité de la cryptomonnaie

Bitcoin vient de recevoir une importante mise à jour. Intitulée Taproot, cette mise à niveau très attendue permet d'améliorer la sécurité et la confidentialité des transactions sur la blockchain tout en réduisant le coût des transferts. Surtout, elle facilite la création de contrats intelligents, similaire à ceux du réseau Ethereum, sur le réseau Bitcoin. Explications.

Ce dimanche 14 novembre 2021, le protocole Bitcoin a eu droit à une nouvelle mise à jour majeure. Baptisée Taproot, cette mise à niveau est la plus importante du réseau depuis l'activation de Segregated Witness (SegWit) en 2017. En développement depuis 2018, cette mise à jour remplace l’algorithme de signature ECDSA par Schnorr, un algorithme de signature dont le fonctionnement est très différent. “Satoshi (NDLR : le créateur du Bitcoin) avait envisagé d’utiliser les signatures de Schnorr, mais elles étaient alors protégées par un brevet”, explique Theo Mogenet, professeur en technologie blockchain sur son compte Twitter.

Taproot était attendu par tous les utilisateurs de Bitcoin. En effet, contrairement à Segwit, Taproot a reçu le soutien de la plupart des défenseurs du Bitcoin. Néanmoins, tous les noeuds Bitcoin (les ordinateurs qui constituent le réseau) n'ont pas encore appliqué la mise à niveau. Pour appliquer les changements de Taproot, il faut installer la mise à niveau vers Bitcoin Core 21.1. Pour mémoire, Bitcoin Core est le logiciel open source de référence pour les nœuds qui constituent le réseau Bitcoin. Le déploiement de Taproot sur l'intégralité du réseau pourrait prendre plusieurs années. De plus, il faut aussi que les portefeuilles Bitcoin se mettre à prendre en charge les nouveautés de Taproot.

Quelles sont les nouveautés de Taproot, la dernière mise à jour du Bitcoin ?

Concrètement, la mise à jour Taproot va permettre d'améliorer la confidentialité des utilisateurs Bitcoin. En clair, l'utilisation de l'algorithme Schnorr va rendre les transactions simples indiscernables des transactions impliquant plusieurs signatures. In fine, il sera plus compliqué de repérer un transfert par rapport à un autre. Par contre, chaque adresse Bitcoin est toujours bien visible sur la blockchain. La cryptomonnaie n'est toujours pas anonyme. Elle est pseudonyme. Il reste très facile de remonter jusqu'à un internaute en retrouvant son wallet sur la chaîne de blocs.

Deuxièmement, Taproot va rendre les transactions moins chères. L'algorithme Schnorr va en effet réduire la quantité de données nécessaires aux transactions multi-signatures. “Avec moins de données impliquées, les transactions deviendront plus efficaces en termes d’énergie et de temps”, explique Tyrone Ross, PDG d’Onramp Invest, en amont du déploiement de Taproot. Ce changement est très attendu étant donné que le réseau Bitcoin accueille de plus en plus d'utilisateurs, notamment depuis son adoption au Salvador et l'explosion de son cours. Récemment, le cours de la devise numérique s'est installé au dessus des 60 000 dollars après un pic au delà des 68 000 dollars. Avec Taproot, Bitcoin est mieux paré pour gérer la demande et l'afflux d'usagers.

Surtout, la mise à niveau va faciliter la création de smart-contracts, ou contrats intelligents, sur le réseau Bitcoin. Pour rappel, un smart contract est un programme informatique autonome capable de s'exécuter lorsqu'une action est enregistrée sur la blockchain. Ces logiciels intelligents sont très populaires sur la blockchain Ethereum. Il sera désormais plus facile et moins coûteux de les déployer sur le protocole Bitcoin. “C'est déjà le principal moteur de l'innovation sur le réseau Ethereum. Les contrats intelligents vous donnent essentiellement la possibilité de vraiment créer des applications sur la blockchain”, s'enthousiasme Fred Thiel, PDG de Marathon Digital Holdings, une société de technologie d'actifs numériques spécialisée dans le minage de crypto-actifs.

“Nous nous attendons à ce que cette mise à niveau déclenche une nouvelle vague d’innovation dans le Bitcoin axée principalement sur les contrats intelligents”, prophétise Katherine Dowling, avocate générale chez Bitwise Asset Management. Grâce à Taproot, les développeurs vont pouvoir multiplier les innovations sur le réseau Bitcoin. Avec cette mise à niveau, la reine des cryptomonnaies pourrait se faire une place plus importante dans le monde de la DeFi, la finance décentralisée, ou dans celui des jetons non fongibles (NFT). Ces secteurs sont actuellement dominés par l'Ethereum, la deuxième cryptomonnaie la plus capitalisée du marché, notamment grâce aux smart-contracts. Cependant, “le Bitcoin ne sera probablement jamais aussi flexible qu’Ethereum du point de vue des contrats intelligents, mais avec Taproot, cet écart va maintenant se réduire”, assure Katherine Dowling.