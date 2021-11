Le cours du Bitcoin a dépassé les 68 000 dollars, un nouveau record pour la cryptomonnaie

Le cours du Bitcoin vient de passer la barre des 68 000 dollars. Craignant le retour de l'inflation dans le sillage de la pandémie de Covid-19, des milliers d'investisseurs ont investi dans la reine des cryptomonnaies. Après ce nouveau record, la devise numérique semble bien décidée à atteindre les 100 000 dollars d'ici fin 2021.

Ce mardi 9 novembre 2021, le cours du Bitcoin s'est brièvement hissé au dessus du seuil des 68 000 dollars, en hausse de plus de 3%. Le dernier record de la devise date du 21 octobre 2021. Ce jour là, le cours de la cryptomonnaie crée en 2009 a grimpé au delà des 66 000 dollars.

Sans surprise, le Bitcoin a tiré vers le haut le reste du marché des crypto-actifs, qui vient d'ailleurs d'atteindre les 3000 milliards de dollars de capitalisation. Peu après, l'Ether, la deuxième cryptomonnaie en taille de marché, a passé le cap des 4800 dollars, en hausse de 1,6%.

Le Bitcoin en route vers les 100 000 dollars ?

“Les deux cryptomonnaies ont plus que doublé depuis juin et ont gagné près de 70 % par rapport au dollar depuis le début du mois d'octobre”, explique Christian Parisot, analyste financier chez le courtier Aurel BGC. L'expert assure que c'est l'approbation du premier fonds indiciel (ETF) lié au Bitcoin par la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme financier des Etats-Unis, qui a donné un coup de fouet au cours. “La dynamique s'est accélérée depuis le lancement, le mois dernier, d'un fonds négocié en bourse de bitcoins basé sur des contrats à terme aux États-Unis, qui a suscité des attentes de gains induits par les flux”, poursuit l'analyste.

D'après les analystes de la firme JPMorgan, l'envolée du Bitcoin et des autres devises numériques est plutôt due aux craintes suscitées par l'inflation des monnaies fiduciaires. “La raison principale de cette remontée actuelle est la vision du Bitcoin comment meilleur rempart contre l’inflation que l’or“, assure un rapport de la banque d'affaires. L'inflation a bondi dans la zone euro de 4,1 % en octobre après une progression de 3,4 % en septembre 2021.

“La plupart des gens de CoinList parient que nous serons à 100.000 dollars d’ici la fin de l’année. Cela devient assez serré, donc je ne suis pas sûr que nous allons y arriver, mais c’est ce que nous prédisons vers le début de l’année”, déclare Graham Jenkin, le PDG de CoinList, célèbre exchange de cryptomonnaies.