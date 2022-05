Google Photos intègre enfin une fonctionnalité réclamée de longue date

Google Photos accueille une nouvelle mise à jour sur Android et sa version web. Elle inclut deux nouveautés. La première, c’est la possibilité de supprimer une photo directement dans un album. La deuxième est l’apparition de la surimpression de la date dans votre flux principal.

C’est une fonctionnalité qui est réclamée depuis longtemps par les utilisateurs mais qui avait toujours mystérieusement été ignorée par Google : la possibilité de supprimer une photo directement à partir d’un album. C’est désormais possible grâce à la dernière mise à jour de l’application sur Android et la version Web.

Cette mise à jour permet donc d’aller directement dans un album, de sélectionner une photo puis de la supprimer. Avant ça, c’était impossible. L’utilisateur pouvait simplement supprimer la photo de l’album mais pour l’effacer définitivement, il fallait la chercher dans le flux principal. Ceux qui utilisent l’application savent à quel point il est compliqué de retrouver une image par ce biais. Désormais, l’option « supprimer » apparaît donc dans l’album. Mais attention, cela ne concerne que les albums personnels. Sur les albums partagés, rien ne change !

Google Photos s'améliore par petites touches

Une autre nouveauté fait son apparition sur l’application. Désormais, un filigrane trône constamment en haut à gauche dans le flux principal. Celui-ci vous donne la date d’une photo (hier, vendredi dernier ou le 10 août 2017, par exemple). Auparavant, les photos étaient déjà classées par date et les jours bien séparés, mais cet overlay n’existait pas. Il fallait aller au début de la journée dans l’album pour voir la date. C’est une toute petite amélioration, certes, mais elle est symptomatique du travail de Google qui ne cesse d’améliorer ce service par petites touches, souvent très discrètes.

Pour rappel, Google Photos est l’application photo de base d’Android. Elle permet d’enregistrer tous les clichés pris par vos soins et de les retrouver quel que soit le terminal utilisé. En plus d’être pratique au quotidien et de classer efficacement vos clichés, elle permet également de les modifier grâce à un outil d’édition extrêmement simple à utiliser. Bref, une application phare dans l’arsenal de Google qui continue de peaufiner sa formule encore et encore.

