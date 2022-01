Le clavier Logitech K400 Plus est de retour à un bon prix pour les soldes

Pendant les soldes d'hiver, le rayon de l'informatique n'échappe pas aux promotions. Du coté de l'enseigne Boulanger, il est par exemple possible de s'équiper du clavier sans fil Logitech K400 Plus à petit prix. Alors qu'il faut généralement débourser 44,99 euros pour l'acheter, une réduction de 20 euros permet de faire chuter son prix à seulement 24,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le bon plan Darty sur l'écran PC gamer Samsung Odyssey G7 28, c'est cette fois au tour d'un clavier sans fil de faire l'objet d'une promotion. Grâce à une réduction de 44%, le clavier sans fil Logitech K400 Plus voit son prix tomber à 24,99 €. Une belle offre à saisir du coté de Boulanger, valable dans la limite des stocks disponibles. Affiché à ce prix avantageux, les exemplaires risquent de s'écouler à la vitesse de l'éclair. Comme d'habitude, nous vous conseillons donc de ne pas trop tergiverser si vous êtes intéressé par ce modèle.

Pour en venir aux fonctionnalités que propose le Logitech K400 Plus, ce clavier sans fil offre une portée pouvant atteindre 10 mètres afin d'assurer une bonne connexion dans un grand salon. Adapté pour une multitude d’appareil, il est équipé de commandes de volume ainsi que de raccourcis Windows et Android.

Son installation est simple et rapide grâce au périphérique Unifying de Logitech inclus. Il est également muni d’une connexion USB 2.0. Les touches silencieuses et confortables, et le grand pavé tactile, facilitent l’expérience d'utilisation et de navigation de manière significative. Il est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 7 / 8 / 10, Android 5.0 et Chrome OS.