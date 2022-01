L’écran PC gamer 4K Samsung Odyssey G7 chute sous la barre des 700 €

En cette période de soldes d'hiver, l'écran PC gamer Samsung Odyssey G7 28″ fait l'objet d'une réduction de 150 €. Alors que ce dernier est habituellement commercialisé 849 €, Darty l'affiche sous la barre des 700 euros, à très exactement 699,99 €.

Vous êtes à la recherche d'un écran PC gaming performant ? Le bon plan que propose Darty pourrait vous intéresser. Pour une période indéterminée, l'enseigne française permet de s'équiper de l'écran Samsung Odyssey G7 28″ à prix réduit. Grâce à une réduction immédiate de 150 euros, son prix chute à 699,99 €. Plutôt intéressant donc pour les personnes qui souhaitent l'acheter à moindre coût.

Pour en venir aux caractéristiques technique de ce Samsung Odyssey G7, cet écran PC dispose d'une dalle IPS LCD de 28 pouces (format 16 :9) d’une définition de 3 840 x 2 160 pixels (donc UHD), d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’un temps de réponse de 1 ms. Les bords d’écrans sont très réduits : le ratio écran/façade monte ainsi à plus de 90%, ce qui apporte un certain confort visuel.

Aussi, il est doté coté connectique de 2 ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 et un port USB 3.0. Il est donc idéal pour les personnes à la recherche d'un bon écran 4K dédié au gaming à un prix correct et s'adapte parfaitement aux consoles de jeu telles que la PS5 ou la Xbox Series X. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet du Samsung Odyssey G7 28.

