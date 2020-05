IFA 2020 : le salon de Berlin aura bien lieu, mais dans des conditions strictes

L’IFA se tiendra bien en septembre. Le plus grand salon technologique d’Europe aura lieu à Berlin, mais dans des conditions strictes. Le grand public ne pourra y participer, puisqu’il sera réservé uniquement aux professionnels.

Le plus grand salon d’Europe dédié aux nouvelles technologies ne manquera pas son édition 2020. L’IFA de Berlin aura bien lieu du 3 au 5 septembre. L’organisation a en effet décidé de maintenir l’événement, comme elle l’avait annoncé, mais dans un format réduit à cause du coronavirus. Par exemple, le grand public ne sera pas autorisé pendant ces trois jours, le salon étant réservé cette année aux professionnels.

Ce sont ainsi mille personnes par jour qui seront autorisées. Journalistes, exposants, commerciaux… Toutes les conditions sanitaires seront remplies, selon l’organisation, et seules trois scènes seront ouvertes. Nous serons donc loin des foules compactes des précédentes années. La distanciation sociale devra également être strictement respectée.

L’exception Allemande

L’IFA, ce n’est pas seulement le grand public qui flâne sur les stands constructeurs. C’est également ici que les marques dévoilent leurs nouveautés, que des rencontres entre les acteurs du marché ont lieu, que des interviews sont réalisées, que des contrats sont signés… C’est également une manne économique énorme, la précédente édition ayant généré 4,7 milliards d’euros.

L’Allemagne, qui est en pleine phase de déconfinement, a autorisé la réouverture des établissement publics, comme restaurants et les bars. Il est désormais possible de participer à des rassemblements jusqu’à cinq mille personnes dans des règles strictes. Avec cette limitation de mille personnes, l’IFA 2020 sera donc dans les clous. Cependant, le salon se déroule dans trois mois, et les choses ont le temps d’évoluer.

L’Allemagne connait en effet une forte hausse des cas de coronavirus depuis le déconfinement qui a eu lieu au début du mois de mai. Si le nombre de nouveaux cas reste toujours en-dessous de la barre symbolique des 1000, il reste en progression, avec 797 nouveaux malades le 19 mai. Nous sommes encore très loin d’un reconfinement, mais les choses peuvent vite évoluer en cette période de crise.

En France, tous les rassemblements (concerts, festivals, matchs de foot) sont interdits jusqu’à la fin de l’été. Certains salons prévus pour la fin de l’année, comme la Paris Games Week, ont préféré s’annuler par mesure de sécurité.