Le Brésil interdit les ventes d’iPhone sans chargeur, Apple contre-attaque

Apple ne peut plus vendre d'iPhone neuf sans chargeur dans la boîte au Brésil. L'agence brésilienne de protection des consommateurs Senacon accuse la marque de proposer un produit incomplet à ses clients et de recourir à une pratique discriminatoire délibérée. Le timing est mauvais pour Apple, à quelques heures du lancement en grande pompe de ses iPhone 14.

Les relations entre Apple et les autorités brésiliennes se tendent. En 2021, le Brésil infligeait 2,38 millions de dollars d’amende à Apple pour avoir retiré son chargeur des boîtes d'iPhone 12. Les lois de protection des consommateurs dans le pays obligent en effet les fabricants à inclure cet accessoire lors la vente d'un smartphone neuf. De plus, ces derniers mois, de nombreux organismes de défense des consommateurs intentent des procès contre Apple pour la même raison.

Et la justice brésilienne leur a donné raison, prononçant l'interdiction de la vente des iPhone 12 et iPhone 13, ainsi que de tout modèle d'iPhone, sans chargeur dans la boîte. Un coup dur pour la firme américaine alors qu'elle s'apprête à lancer ses nouveaux iPhone 14. Dans une ordonnance publiée dans l'équivalent brésilien du journal officiel, le ministère de la Justice évoque une “pratique discriminatoire délibérée à l'encontre des consommateurs“.

Une interdiction des ventes d'iPhone sans chargeur prononcée un jour avant l'annonce des iPhone 14

Apple a déjà fait savoir qu'un appel de cette décision allait être déposé. Jusqu'ici, les autorités ont estimé que l'argument environnemental pour se débarrasser du chargeur des boîtes d'iPhone n'était pas valable. Elles ont jugé qu'Apple n'avait présenté aucune preuve que le retrait des chargeurs allait permettre une réduction des émissions de CO2.

“Nous avons déjà remporté plusieurs décisions de justice au Brésil à ce sujet et nous sommes convaincus que nos clients connaissent les différentes options de recharge et de connexion de leurs appareils”, a réagi Apple, qui déclare vouloir continuer à travailler avec le régulateur brésilien et se mettre à sa disposition pour “dissiper leurs préoccupations”.

Source : Reuters