Le Bitcoin descend sous les 19 000 dollars, du jamais vu depuis 18 mois

On le sentait venir, c’est arrivé ce week-end : pour la première fois en 18 mois, le Bitcoin est passé sous la barre des 20 000 dollars. À vrai dire, il est même descendu encore plus bas en atteignant 18 556 dollars. Certains prévoient que la chute n’est pas terminée et que la monnaie pourrait descendre à des niveaux catastrophiques.

Capo of Crypto avait donc raison. L’analyste réputé des cryptomonnaies, qui avait prédit sur Twitter la semaine dernière que le Bitcoin pourrait passer sous les 18 000 dollars, a vu juste. Ce week-end, la devise numérique a effectivement franchi ce cap après une chute de 13,7 %, atteignant ainsi 17 593 dollars. Il s’agit de son niveau le plus bas depuis décembre 2020. Peu de temps après, sa valeur est toutefois remontée à 18 556 dollars, ce qui constitue tout de même une chute de 9,22 %.

Le cap des 20 000 dollars était redouté par les investisseurs, tant par son symbolisme que pour son impact sur le marché global des cryptomonnaies. « Passer sous les 20 000 dollars prouve que la confiance dans l’industrie de la crypto s’est effondrée et que nous constatons les derniers rebonds », explique Edward Moya, analyste senior chez OANDA. Une énième preuve que le marché des cryptos vit ses heures les plus sombres de son existence.

Le Bitcoin n’a pas fini de chuter

Comme toujours, le Bitcoin n’est pas le seul à avoir subi une forte baisse au cours du week-end. L’Éther a lui aussi affiché des chiffres à faire froid dans le dos, en se stabilisant à 988,52 dollars après une chute de 8,84 %. Il s’agit de l’acte final d’une semaine particulièrement difficile pour le monde des cryptomonnaies, qui avait commencé par l’annonce choc du gel des retraits, swaps et transferts par la plateforme Celsius Network.

Cette déclaration n’a d’ailleurs pas été le seul signe de la panique générale qui frappe le secteur. De nombreuses entreprises de l’industrie ont commencé à licencier en masse, telles que Coinbase Global Inc COIN.O Gemini et Blockfi. Une situation d’autant plus dramatique que l’on n’est pas encore prêt d’en voir le bout. D’après l’analyste Michael Purves, le Bitcoin devrait passer sous la barre des 15 000 dollars dans les jours à venir.

Source : Reuters