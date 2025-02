L’autonomie du futur SUV électrique de Xiaomi vient de fuiter… et la concurrence a du souci à se faire

L’autonomie du premier SUV électrique de Xiaomi vient d’être révélée avant l’heure. Avec trois versions aux performances impressionnantes, il s’annonce comme un rival sérieux du Tesla Model Y. Attendu pour cet été, ce modèle pourrait bien bouleverser le marché des véhicules électriques.

Depuis plusieurs mois, Xiaomi prépare son entrée sur le marché des SUV électriques avec un modèle dérivé de sa berline. Dès septembre 2024, les premiers prototypes ont été aperçus, révélant un design inspiré du Ferrari Purosangue. Après le succès de la SU7, qui s’est vendue à plus de 120 000 exemplaires en quelques mois, le constructeur espère reproduire cet engouement avec un véhicule plus spacieux et polyvalent. Ce SUV, désormais identifié sous le nom de YU7, commence à livrer ses spécifications, confirmant son ambition de concurrencer le Tesla Model Y.

Les informations récemment dévoilées par le MIIT chinois confirment que le Xiaomi YU7 sera disponible en deux versions : propulsion (RWD) et transmission intégrale (AWD). Trois niveaux d’autonomie sont annoncés pour l’AWD : 670 km, 750 km et 760 km selon le cycle CLTC. Pour y parvenir, Xiaomi utilise des batteries au lithium ternaires, tandis que la version RWD, dont l’autonomie reste inconnue, disposera de batteries lithium-fer-phosphate.

Le Xiaomi YU7 se précise avec trois versions et jusqu’à 760 km d’autonomie

Sous le capot, le YU7 AWD embarque deux moteurs électriques, développant respectivement 220 kW (295 ch) à l’avant et 288 kW (386 ch) à l’arrière. Au total, il offrirait 681 ch, avec une vitesse de pointe de 253 km/h. La version propulsion disposera quant à elle d’un moteur arrière de 235 kW (315 ch) et pourra atteindre 240 km/h. Son poids est fixé à 2405 kg, ce qui reste compétitif pour un SUV électrique de cette catégorie. En comparaison, un Tesla Model Y Performance plafonne à 250 km/h avec environ 534 ch.

Côté design, les images montrent un SUV aux lignes fluides, avec un grand écran panoramique dans l’habitacle et un lidar sur le toit, indiquant l’intégration du système de conduite assistée Xiaomi Pilot. L’arrivée de ce modèle sur le marché chinois est prévue entre juin et juillet 2025, avec un prix de départ estimé à 250 000 yuans (environ 32 000 €). Avec un objectif de 300 000 véhicules vendus en 2025, Xiaomi espère bien s’imposer face aux ténors du marché, et ce YU7 pourrait jouer un rôle clé dans cette stratégie.

Source : autohome