Le futur SUV électrique de Xiaomi se dévoile en vidéo avec un design inspiré de Ferrari

Xiaomi continue d’étendre sa gamme de véhicules électriques avec un nouveau modèle, le MX11. Ce SUV, récemment aperçu en vidéo, promet de concurrencer le Tesla Model Y en Chine grâce à un design audacieux et des performances surement remarquables.

Le marché des véhicules électriques ne cesse de croître, particulièrement en Chine, où la demande pour des crossovers sportifs est en plein essor. Xiaomi, bien connu pour ses smartphones, s’est récemment lancé dans l’industrie automobile avec la SU7, une berline électrique qui a rencontré un immense succès avec 120 000 précommandes en seulement 36 heures. Désormais, la marque s’apprête à dévoiler un nouveau modèle : le MX11, un SUV au design presque calqué sur des modèles prestigieux tels que le Ferrari Purosangue.

Ce SUV, encore camouflé mais déjà aperçu dans plusieurs vidéos de test, attire beaucoup d’attention avec ses lignes sportives et agressives. Xiaomi mise sur ce véhicule pour rivaliser avec le Tesla Model Y, l’un des modèles les plus vendus au monde en 2023. Le MX11 pourrait ainsi devenir un sérieux concurrent en combinant des performances de haut niveau et un design luxueux. Ces essais menés sur route suggèrent que sa sortie officielle approche à grand pas avec une présentation attendue d'ici fin 2024.

Le SUV aux lignes sportives de Xiaomi est prêt à défier Tesla

Le MX11 reprend des éléments de la berline SU7, avec des détails rappelant des modèles de Porsche et McLaren, tout en se distinguant par son design inspiré du Ferrari Purosangue. Avec un long capot, des arches de roues proéminentes et un toit en coupé, ce SUV se veut à la fois élégant et performant. Xiaomi mise sur ces proportions sportives pour capter l'attention des conducteurs à la recherche d'un véhicule aussi pratique que dynamique.

Bien que les détails techniques n’aient pas encore été dévoilés, il est probable que le MX11 partage la même plateforme 800 volts que la SU7, offrant ainsi une autonomie allant jusqu’à environ 800 km et des performances impressionnantes. La version la plus puissante de la berline électrique développe 664 chevaux et accélère de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Si le ce nouveau modèle hérite de telles caractéristiques, il pourrait bien séduire les amateurs de performance, en particulier ceux qui hésitent entre un SUV Tesla et une nouvelle alternative.