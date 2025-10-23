L’autonomie de votre smartphone Pixel devrait s’améliorer grâce à cette nouveauté

L'Always-On Display des Pixel devrait bientôt consommer moins d'énergie, ce qui limiterait l'impact de cette option sur la batterie et l'autonomie des smartphones.

L'autonomie des Pixel est souvent correcte, mais on ne peut pas dire non plus que les smartphones de Google soient les plus endurants du marché. Avec une prochaine mise à jour, le constructeur devrait améliorer la situation grâce à une fonctionnalité qui va permettre d'économiser de l'énergie, et donc d'augmenter l'autonomie des appareils.

Google vient de publier une nouvelle version d'Android Canary, qui nous en apprend sur les prochaines fonctionnalités qui vont arriver sur les Pixel. On sait par exemple que les développeurs travaillent sur une refonte du curseur de luminosité de la lampe torche. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement est l'ajout d'un nouveau paramètre pour l'Always-On Display, une fonction populaire qui affiche en permanence des informations telles que l'heure, la date, la météo, le niveau de batterie ou les notifications à l'écran.

Un Always-On Display qui tire moins sur la batterie pour les Pixel

L'Always-On Display consomme bien moins d'énergie que l'écran de verrouillage ou que si le smartphone est déverrouillé. Mais il affecte tout de même l'autonomie de nos smartphones. Dans une prochaine mise à jour, il devrait justement être possible de réduire ses besoins en énergie. Une nouvelle option permettant d'éteindre l'écran en cas d'inactivité est dans les tuyaux, rapporte Android Authority.

D'après la description présente dans le code d'Android Canary, une fois cette fonction activée, l'Always-On Display sera automatiquement éteint lorsque le système détecte que l'utilisateur n'a pas besoin de son mobile. Comment ? Ce n'est pas précisé. On ne sait pas non plus comment il est prévu que l'Always-On Display réapparaisse.

Dans tous les cas, les Pixel devraient connaître un léger boost d'autonomie pour ceux qui ont recours à l'Always-On Display. Ce dernier est bien pratique dans certaines situations, mais il est vrai qu'il consomme de l'énergie pour rien pendant qu'on dort, ou quand le smartphone est dans la poche ou dans un sac, par exemple. Grâce à leurs capteurs, les Pixel peuvent déjà retirer l'Always-On Display quand le mobile est placé face cachée, mais cette fois, ils pourront aussi le faire s'ils détectent que l'appareil est laissé seul et que l'utilisateur ne se trouve pas à proximité.