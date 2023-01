L’Audi RS6 E-Tron arrive en 2024 et promet de nous surprendre

L'A6 e-tron n'est pas encore disponible qu'Audi évoque déjà la RS6 E-Tron, une voiture électrique qui s'annonce très ambitieuse si l'on en croit les paroles du responsable du design chez Audi depuis bientôt 10 ans.

Audi a confirmé le lancement d'une RS6 e-tron à partir de 2024. Il n'est pas encore clair si le véhicule sera seulement présenté aux yeux du public l'année prochaine ou si l'on peut s'attendre également à une disponibilité, mais le designer du constructeur Marc Lichte a déjà donné quelques indices sur cette future voiture électrique auprès de la publication TopGear.

Lichte sous-entend que la RS6 e-tron sera bien plus performante que l'A6 e-tron, dont la sortie est programmée avant celle de la RS6 e-tron. Nous savons déjà que l'A6 e-tron est basée sur l'architecture modulaire PPE du groupe Volkswagen, qu'elle sera équipée d'une batterie de 100 kWh pour une autonomie de 700 kilomètres selon la norme WLTP, et que la version la plus véloce pourra atteindre les 100 km/h en moins de 4 secondes. Il faut donc s'attendre à ce que la RS6 e-tron fasse encore mieux que ces spécifications.

A lire aussi : Audi commence à convertir toutes ses usines pour ne produire que des voitures électriques

L'Audi RS6 e-tron sera une combinaison entre performances et fonctionnalités

Le designer a aussi laissé entendre que la voiture électrique aurait une esthétique particulièrement sportive, avec un corps plus agressif que l'A6 e-tron ainsi que des roues plus larges et plus grandes. Il ajoute qu'Audi continuerait de respecter ce qui fait la force de proposition de la gamme RS, à savoir un mélange entre performances et fonctionnalités. “J'adore le RS6 parce que je peux mettre des vélos à l'intérieur, des skis, tellement de choses”, explique-t-il, suggérant que le modèle e-tron continuera d'offrir ce genre de prestations.

Marc Lichte en rajoute une couche en déclarant que lorsqu'il a dévoilé les images et les modèles de la RS6 e-tron aux managers du groupe automobile en interne, ceux-ci sont “devenus fous”. Impossible de savoir à quel point il exagère, mais le designer d'Audi a en tout cas le don de nous mettre l'eau à la bouche et de nous faire attendre avec impatience les prochaines informations officielles concernant le véhicule.

Source : TopGear