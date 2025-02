L’astéroïde 2024 YR4 qui devait détruire la Terre ne représente finalement plus de danger, voici les nouveaux calculs de la NASA

L’astéroïde 2024 YR4 faisait craindre un impact en 2032, avec des probabilités en hausse ces derniers jours. Mais de nouvelles observations viennent totalement changer la donne. La NASA annonce que le risque de collision est désormais bien plus bas que ce que l’on pensait.

Les astéroïdes frôlent régulièrement la Terre, mais la plupart passent inoffensifs. Pourtant, lorsqu’un objet spatial présente un risque, même minime, les astronomes surveillent attentivement son évolution. Chaque nouvelle donnée permet d'affiner les calculs et de mieux comprendre la menace potentielle.

C’est précisément ce qui vient de se produire avec l’astéroïde 2024 YR4. Après avoir été classé comme l’un des plus risqués de l’histoire récente, son niveau de menace a été largement revu à la baisse. Grâce à de nouvelles observations, la NASA estime désormais que les chances d’un impact en 2032 sont infimes.

L’astéroïde 2024 YR4 n’a plus que 0,28 % de chance d’entrer en collision avec la Terre

Il y a quelques jours encore, les scientifiques estimaient que 2024 YR4 avait jusqu’à 3,1 % de chance d’entrer en collision avec la Terre. Ce chiffre avait de quoi inquiéter, d’autant plus que l’objet mesure environ 55 mètres de diamètre, soit de quoi causer des dégâts considérables en cas d’impact. Mais de nouvelles observations effectuées entre le 18 et le 20 février ont permis d’affiner sa trajectoire avec plus de précision. Désormais, la probabilité d’un impact est descendue à seulement 0,28 %, soit 1 chance sur 360.

Ce changement s’explique par de meilleurs relevés des télescopes qui ont permis de recalculer sa trajectoire avec plus de précision. Selon les experts, ce type de réajustement est courant lorsque les premières analyses sont encore incomplètes. En conséquence, 2024 YR4 est passé au niveau 1 sur l’échelle de Turin, ce qui signifie qu’il ne représente plus une menace sérieuse pour la Terre.

Les scientifiques continueront à observer son évolution, et de nouvelles analyses seront réalisées dans les mois à venir. Le télescope spatial James Webb, mobilisé pour affiner ces observations, pourrait apporter des données encore plus précises sur sa composition et son orbite. Il est fort probable que les prochaines mesures éliminent totalement tout risque de collision.