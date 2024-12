L’Arcep élargit l’autorisation d’exploitation de Starlink en France, voici ce que ça va changer

L'Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep) vient d'annoncer une modification significative de l'autorisation d'utilisation des fréquences accordée à Starlink Internet Services Limited. Cette décision fait suite à une consultation publique menée durant l'été 2024, qui a suscité un engagement remarquable des citoyens.

La consultation, qui s'est déroulée du 19 juin au 19 juillet 2024, répondait à une demande de Starlink d'étendre son autorisation pour inclure les communications avec son système satellitaire non-géostationnaire « STEAM-1B ». Initialement, la demande concernait également le système « USASAT-NGSO-3X », mais Starlink a par la suite restreint sa requête au seul système STEAM-1B.

La participation citoyenne a été massive avec 4 687 contributions de particuliers, révélant un fort intérêt pour le service Starlink, particulièrement dans les zones mal desservies par les réseaux traditionnels. Les réponses ont souligné l'importance d'un accès haut débit fiable, tant pour les usages quotidiens que professionnels. Les utilisateurs actuels du service ont notamment exprimé leur satisfaction générale, même si certains contributeurs ont émis des réserves concernant le nombre de satellites déployés. D’ailleurs, la société d’Elon Musk a déjà un plan pour rendre son service dix fois plus rapide qu’il ne l’est déjà.

Quelle conséquence pour cette décision de l’Arcep ?

En parallèle, quatre entreprises du secteur satellitaire ont également participé à la consultation, apportant une perspective industrielle à l'évaluation. Suite à l'analyse de l'ensemble des contributions, l'Arcep a officialisé sa décision n° 2024-2687, qui modifie l'autorisation initiale accordée à Starlink (décision n° 2022-1102).

Cette nouvelle autorisation permet désormais à Starlink d'exploiter le système STEAM-1B, en complément de ses infrastructures déjà autorisées, renforçant ainsi sa capacité à fournir des services internet par satellite sur le territoire français. Il semble donc que les autorités françaises soient vraiment favorables au développement des solutions de connectivité alternatives, particulièrement dans les zones blanches où l'accès à internet reste problématique.

On rappelle également que Starlink aura bientôt droit à plus de concurrence chez nous. En effet, l’Europe devrait bientôt déployer son propre réseau de satellites pour rivaliser avec l’entreprise d’Elon Musk, ce qui rendra le marché un peu plus concurrentiel.