L’Europe va bientôt déployer un réseau de satellites pour rivaliser avec Starlink et vous permettre de vous connecter partout

L’Union européenne avance dans la création d’IRIS², une constellation de 290 satellites pour des services de connectivité sécurisés. Ce programme ambitieux rivalise avec des initiatives comme Starlink et mise sur une collaboration européenne pour renforcer l’autonomie de notre continent.

L’Union européenne a franchi une étape importante avec le lancement d’IRIS², un programme conçu pour répondre aux besoins croissants en connectivité et en sécurité. Cette constellation de satellites permettra de connecter les zones mal desservies tout en garantissant des services sûrs pour les gouvernements et les citoyens. Alors que d’autres systèmes comme Starlink dominent déjà le marché de la connectivité par satellite, IRIS² ambitionne de proposer une solution spécifiquement adaptée aux besoins européens, en misant sur la sécurité et l’autonomie stratégique.

IRIS², ou Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite, repose sur une collaboration entre plusieurs pays européens et entreprises du secteur spatial. Contrairement à Starlink, orienté vers le marché mondial, celui-ci met l’accent sur une connectivité dédiée à l’Europe. Cette constellation combinera satellites en orbite basse (LEO) et moyenne (MEO) pour garantir une couverture étendue et un accès Internet haut débit pour les citoyens, les entreprises et les gouvernements européens.

L’Europe déploie une constellation de satellites pour garantir la connectivité et la sécurité du continent

La mise en œuvre d’IRIS² repose sur le consortium SpaceRISE, qui regroupe des acteurs clés de l’industrie spatiale européenne. Parmi eux, des opérateurs satellites comme SES, Eutelsat et Hispasat, ainsi que des entreprises renommées comme Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space et Orange. Cette collaboration vise à mobiliser les expertises et les ressources des différents États membres pour assurer le succès du programme et renforcer l’autonomie technologique de l’Europe.

Avec un contrat de concession de 12 ans, IRIS² bénéficiera d’un financement public initial de l’Union européenne et de l’Agence spatiale européenne, complété par des investissements privés. Ce système devrait être opérationnel d’ici 2030 et fera de l’Union européenne son principal utilisateur. En plus de renforcer la connectivité des zones les plus isolées et d’offrir des services sécurisés pour les gouvernements, ce projet répond également aux besoins du grand public. Les citoyens européens profiteront d’un accès Internet haut débit, notamment dans les régions rurales ou mal couvertes.