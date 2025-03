L’application YouTube ne fonctionne plus sur ces smartphones Android pourtant encore très utilisés

L’application YouTube vient de cesser brutalement de fonctionner sur de nombreux smartphones Android. Depuis quelques jours, les utilisateurs de modèles plus anciens se retrouvent bloqués sans solution simple. Une décision de Google qui relance le débat autour de la durée de vie des appareils qui restent encore très utilisés.

Avec les années, certaines applications cessent de fonctionner sur les anciens téléphones. Ce phénomène, déjà observé sur d’autres services, touche désormais YouTube. Sur Android, des utilisateurs rapportent depuis quelques jours l’apparition d’erreurs bloquant totalement l’accès à la plateforme. Effacer les données ou réinstaller l’application ne suffit plus. Même les versions modifiées ne parviennent plus à contourner le blocage.

Ce changement découle d’une décision prise par Google en mars 2025. L’entreprise a mis fin à la compatibilité de l’application YouTube avec Android 7.1.2 et les versions antérieures. Seuls les smartphones sous Android 8.0 ou plus récent peuvent encore utiliser l’application. Selon Google, cette mesure vise à améliorer la sécurité, les performances, et à garantir un bon fonctionnement des fonctionnalités les plus récentes.

Des smartphones populaires comme le Redmi Note 4 ou le Mi 5 ne peuvent plus accéder à l’application Youtube

De nombreux modèles encore largement utilisés sont concernés. Parmi eux, on retrouve plusieurs appareils Xiaomi comme le Mi 5, le Redmi Note 4 ou encore le Redmi Y1. Sur ces smartphones, l’application YouTube affiche désormais un message d’erreur ou demande d’utiliser le site mobile à la place. Certains utilisateurs voient un message indiquant « Problème avec le serveur [400] » ou ne peuvent plus se connecter à leur compte Google. Même les versions modifiées comme YouTube ReVanced ne fonctionnent plus correctement sur ces anciens systèmes.

Pour les personnes touchées, les alternatives sont limitées. Il est possible d’utiliser YouTube depuis un navigateur web mobile à l’adresse m.youtube.com, mais cette solution est moins fluide que l’application native. La seule vraie alternative reste de changer d’appareil pour un modèle plus récent. Cette décision de Google relance donc les critiques sur l’obsolescence logicielle, car certains utilisateurs y voient une manière indirecte de les inciter au renouvellement de leur smartphone.