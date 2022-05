L’application Xbox s’inspire d’Instagram avec l’ajout des Stories

Microsoft vient de dévoiler les nouveaux ajouts à venir sur l'écosystème Xbox en mai 2022. Ce mois-ci, le constructeur concentre ses efforts sur l'application mobile Xbox. Puisant son inspiration directement du côté d'Instagram ou de Snapchat, il sera désormais possible sur l'appli de créer, partager et regarder des stories.

Depuis le lancement de la Xbox Series X en novembre 2020, Microsoft a multiplié les mises à jour pour améliorer les services disponibles sur ses consoles de nouvelle génération. Depuis début avril 2022, il est par exemple possible de contrôler sa TV via la manette, tandis que la MAJ publiée en mars 2022 a introduit des améliorations du côté du Quick Resume, du bouton Xbox Share ainsi qu'un nouvel assistant audio.

Pour ce mois de mai 2022, Microsoft a décidé de concentrer ses efforts sur l'application mobile Xbox. Le but de la chose : rendre l'expérience utilisateur encore plus connectée, en lorgnant notamment du côté d'Instagram et de Snapchat. En effet, la mise à jour ajoute un fil d'actualité sous la forme de stories sur l'application Xbox sur Android et iOS.

À lire également : Xbox Series X – Microsoft enregistre de nouveaux records de ventes en mars 2022

L'application Xbox ajoute des stories dans le style d'Instagram

De fait, les utilisateurs auront la possibilité de créer, de partager et de regarder des stories avec vos amis dans l'appli. “Vous pourrez partager vos moments préférés avec vos amis et la communauté Xbox via des clips vidéo, des captures d'écrans et vos Succès. Vous pourrez également répondre aux stories de vos amis avec un message ou une réaction rapide”, explique la firme de Redmond sur son site officiel.

Comme le précise Microsoft, les stories seront accessibles sur la droite de l'écran d'accueil de l'appli. Pour créer une story, il suffira d'appuyer sur le bouton + sur votre Gamertag depuis la section Stories. Sélectionnez ensuite le clip vidéo, la capture d'écran ou le Succès que vous souhaitez publier. Cette section Stories affichera le contenu publié par vos amis lors des 72 dernières heures et tout ce que vous partagerez sera également publié sur le fil d'actualité de votre profil. D'abord disponible en Australie, cette fonctionnalité arrivera prochainement en France.

En parallèle de cette section Stories, Microsoft intègre également un nouveau système baptisé Qualité du service. Cet onglet vous permettra de définir des priorités concernant la latence, notamment pour le chat de groupe, le streaming depuis votre console ou encore le multijoueur. “Cela vous aidera à protéger votre expérience de jeu des problèmes causées par des embouteillages sur les réseaux compatibles”, détaille Microsoft.

Source : Xbox