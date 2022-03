Xbox Series X et S : Quick Resume, Share, toutes les nouveautés de la mise à jour de mars 2022

Microsoft déploie une nouvelle mise à jour du tableau de bord Xbox qui comprend des améliorations significatives pour l’expérience utilisateur. L’entreprise a notamment retravaillé la fonctionnalité Quick Resume, le bouton Xbox Share et a lancé un nouvel assistant audio.

Quick Resume est de loin l'une des fonctions les plus utiles des consoles Xbox Series X et S, et la dernière mise à jour vient de l'améliorer un peu plus. La mise à jour de mars 2022 pour les consoles Xbox a ajouté quelques nouveautés, mais celle que la plupart des joueurs remarqueront immédiatement est la possibilité d'épingler des jeux avec Quick Resume.

Pour rappel, Quick Resume vous permet déjà de passer d'un jeu à l'autre et d'une application à l'autre et de reprendre votre partie exactement là où vous l’avez laissée. La fonctionnalité avait déjà eu droit à un lot d’améliorations l’année dernière. La mise à jour du tableau de bord Xbox de mars inclut maintenant la possibilité d'épingler jusqu’à deux jeux à Quick Resume. Cela signifie que ces jeux seront toujours laissés dans un état suspendu si vous les quittez au profit d'une autre application, afin que vous puissiez y revenir rapidement.

Quelles sont les autres nouveautés de la mise à jour de mars 2022 ?

En plus des améliorations de la fonction Quick Resume, Xbox a déployé une mise à jour du micrologiciel pour les périphériques connectés, comme la dernière manette sans fil Xbox, qui permet de réaffecter le bouton de partage. Par conséquent, si vous n'utilisez pas souvent la fonction de partage avec le bouton Share (pour faire des captures d'écran et des vidéos facilement), vous pouvez le réaffecter à une autre fonction, comme couper le son de la télévision, ouvrir la liste d'amis ou afficher la liste des succès. La manette Elite Series 2 et la manette Xbox Adaptive ont également droit à de nouvelles fonctions, que vous pourrez retrouver dans la Xbox Accessories Map.

Enfin, pour ceux qui ont toute une panoplie de périphériques audio, vous pouvez désormais tester votre format audio HDMI et toutes les enceintes connectées à votre console. Cela vous permet de modifier les paramètres de la configuration A/V selon vos goûts personnels. Si vous voulez essayer, rendez-vous dans Général -> Volume et sortie audio -> Configuration audio.