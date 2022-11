L’application mobile pour Android Auto a, elle aussi, droit à sa mise à jour vers Material You

Les réglages de l'application mobile d'Android Auto ont enfin droit de passer au Material You. Un ravalement de façade qui s'accompagne de nouvelles fonctionnalités dans l'habitacle.

La version bêta d’Android Auto dans les véhicules a déjà eu droit à une mise à jour vers le nouveau design Material You de Google. Cela dit, l’application mobile n’a pas suivi le mouvement, ce qui n’est pas très cohérent, surtout quand une grosse compagnie comme Google veut imposer un nouveau « système de design » sur l’ensemble de ses produits. Adapter le système d’exploitation pour voitures à des écrans de tableaux de bord d’une infinie diversité est une véritable gageure, mais il semblerait que le géant de Mountain View y soit parvenu. Le design Material You arrive enfin dans les paramètres de l’application mobile d’Android Auto.

Les premières captures d’écran sont apparues sur les réseaux sociaux. Les testeurs peuvent ainsi voir que dans Android Auto version 8.6, la page de réglages affiche un gros bouton rond pour l’option « Connecter une voiture ». Comme on le voit en illustration, l’application propose désormais un thème sombre. De manière générale, l’idée est de faciliter la navigation à l’écran en épurant et en regroupant les menus le plus possible.

Android Auto dans la voiture et l'application mobile ont désormais droit au design Material You

La mise à jour d’Android Auto devrait moderniser le système d’exploitation pour automobiles. Google Assistant sera encore plus utile, et plus proactif : suggestions de réponse aux textos ou bien de nouveaux morceaux à découvrir. En plus de proposer un lecteur multimédia plus moderne et une navigation plus intuitive entre les applications, le mode split screen fonctionnera sur toutes les tailles d'écran, ce qui règlera le problème des nombreux automobilistes qu’un gros bug empêchait d’utiliser le bouton rotatif pour naviguer entre les apps. Celles-ci seront accessibles depuis la même page.

Les possesseurs de smartphones tournant sous Android Marshmallow et Android Nougat feront face à un problème insoluble. Ils devront se résigner à utiliser des appareils plus récents ou à se passer d’Android Auto. Google force la mise à jour, rendant Android 6 (et moins) incompatible.

Source : Android Police