Android Auto : un gros bug empêche d’utiliser le bouton rotatif pour naviguer entre les apps

De nombreux utilisateurs d'Android Auto témoignent d'un problème qui les empêche de contrôler leurs applications avec le bouton rotatif de leur autoradio. La cause du problème ne serait pas matérielle. Tout porte même à croire que Google Maps est, au moins en partie, responsable.

Problèmes de connexion sous Android 13, incompatibilité définitive avec Android 6 et 7. Il ne se passe pas une semaine sans que l'on entende parler d'un problème affectant les utilisateurs d'Android Auto. Depuis hier, Reddit relaie un bug très gênant qui semble à nouveau affectrer l’OS de Google conçu pour s’intégrer dans les tableaux de bord. Il ne fonctionne plus lorsque l’on essaie de passer d’une application à l’autre avec la molette. Un problème très handicapant pour les nombreux conducteurs qui ne sont pas encore équipés d’un écran tactile.

La première publication faisant état du bug est apparue hier sur les réseaux sociaux. Le propriétaire d’une Mazda sans écran tactile a constaté qu’il ne pouvait passer d’une application à l’autre avec le bouton rotatif de son autoradio. Selon lui, le problème a un rapport avec Google Maps, car la navigation redevient possible aussitôt que l’application de cartographie est fermée. Il n’est apparemment pas le seul à vivre ce scénario.

Android Auto fonctionne mal avec les boutons rotatifs, mais le problème ne vient pas système d'exploitation

Les systèmes d’exploitation pour automobiles sont de plus en plus souvent pensés pour les interfaces tactiles. Il est plus facile pour les designers d’imaginer des interfaces dont ils maîtrisent les tenants et les aboutissants que d’imaginer le type de boutons que les constructeurs d’autoradios et les fabricants de voitures vont implémenter dans les véhicules. Cela dit, l’utilisation de boutons rotatifs reste très instinctive : on tourne pour passer d’une application à l’autre, et on appuie sur au centre pour confirmer ses choix.

Il est impossible à l’heure actuelle de déterminer si le problème est spécifique à une marque ou à un modèle de voiture, mais de l’avis de nombre d’observateurs, Google Maps est l’application par laquelle le plantage survient. Ainsi, le fait de forcer la fermeture de l’application sur le smartphone fait revenir la situation à la normale… momentanément. Une autre solution consiste à revenir à une version antérieure de Google Maps sur Android. Cela n’est pas tenable sur le long terme. Android Auto ne semble pas être directement la cause du bug, puisque les témoignages indiquent que les gens ont des problèmes avec Android Auto version 8.3 à 8.5. Gageons que Google ne tardera pas à proposer une solution fort dommageable pour les automobilistes.