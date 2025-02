L’application Copilot s’invite sur Mac, Microsoft veut vraiment que tout le monde utilise son IA

Microsoft vient de déployer une application Copilot dédiée sur Mac. Jusqu’ici accessible uniquement via un navigateur, l’assistant IA s’intègre désormais directement à macOS. Cette nouveauté simplifie son utilisation, mais qui reste pour l’instant limitée à certains pays.

Les outils d’intelligence artificielle prennent de plus en plus de place dans le quotidien des utilisateurs. Microsoft mise sur Copilot, son assistant basé sur l’IA, pour concurrencer des solutions comme ChatGPT ou Google Gemini. Déjà intégré à Windows 11 et aux applications Microsoft 365, ce dernier s’étend maintenant à d’autres plateformes. Jusqu’à présent, les utilisateurs de Mac devaient passer par un navigateur pour y accéder. Désormais, la société propose une application native, qui facilite son utilisation sur macOS.

L’application Copilot pour Mac offre les mêmes fonctionnalités que la version web. La différence vient de son intégration plus poussée dans le système d’Apple. Il est possible de l’ouvrir rapidement avec un raccourci clavier (Commande + Espace) et d’utiliser le mode sombre pour un affichage plus agréable. En dehors de ces optimisations, son usage reste similaire, ce qui permet aux utilisateurs apple de retrouver leurs habitudes sans passer par un navigateur.

L'application Copilot arrive sur macOS mais son accès reste limité

Cette nouvelle application arrive seulement quelques jours après une autre annonce de Microsoft : l’ouverture gratuite des fonctionnalités Think Deeper et Voice. Ces outils avancés, qui reposent sur le modèle IA OpenAI o1, permettent des analyses plus poussées et une interaction vocale améliorée.

Avec cette stratégie, Microsoft cherche à rendre Copilot plus accessible et à attirer plus d’utilisateurs face à la concurrence. L’entreprise mise aussi sur une adoption plus large de son assistant en le rendant disponible sur iPhone et iPad.

Pour l’instant, l’application Copilot pour Mac est disponible uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Microsoft n’a pas précisé de date pour un déploiement dans d’autres pays, y compris en France. L’entreprise semble vouloir tester son assistant sur un nombre restreint d’utilisateurs avant une éventuelle extension mondiale. En lançant son assistant sur Mac, l’entreprise montre aussi qu’elle veut imposer son IA comme un standard, même sur les appareils d’Apple, qui développe pourtant ses propres solutions d’intelligence artificielle. Cette ouverture rappelle sa stratégie avec ses applications phares comme Office, qui sont disponibles sur toutes les plateformes, y compris macOS.