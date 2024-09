Copilot se refait une beauté, Microsoft donne un coup de jeune à son intelligence artificielle

Copilot, l’IA de Microsoft, a le droit à un tout nouveau design et des fonctionnalités supplémentaires. Cette mise à jour commence à être déployée et apporte pas mal de choses, comme des thèmes ou encore des voix inédites.

Pour Microsoft, Copilot représente l’avenir. L’assistant IA se fait une place de plus en plus grande sur Windows, au point même d’avoir maintenant sa touche de clavier dédiée. Aujourd’hui, il connait un tournant, puisque Microsoft déploie un tout nouveau design et des fonctionnalités supplémentaires.

Pour l’instant, tout le monde ne profite pas de ce nouveau visuel qui semble limité à la version anglophone. Comme le note Neowin, la firme de Redmond est petit à petit en train de la déployer. Premier changement notable : le design. La fenêtre de chat donne désormais un aspect flottant et se veut plus discrète. Plus encore, les cases ont été revues. Plus imposantes, elles veulent aussi taper plus précisément dans le mille avec des sujets qui pourraient vous intéresser.

Microsoft déploie un nouveau design pour Copilot

Plus encore, il est maintenant possible de changer de thème, en optant pour un mode sombre ou un mode clair. Ce n’est pas du luxe ! La personnalisation se fait aussi du côté des voix, puisque quatre sont disponibles. De quoi rendre le résumé du jour plus agréable. Une nouveauté pour l’instant réservée aux anglophones.

Pour le moment, nous n’avons pas eu cette mise à jour à la rédaction, même en utilisant une version anglophone. Patience pour ceux qui ont hâte de tester. Copilot va, comme Windows 11, s’améliorer petit à petit, avec des nouveautés pas forcément bouleversantes, mais qui améliorent notablement l’expérience.

A lire aussi – C’est quoi un PC Copilot+ ? On vous explique pourquoi il ne faut pas en acheter un tout de suite

Pour rappel, Copilot est disponible via une page web, mais aussi via une application Windows 11 qui peut se lancer directement via une touche dédiée sur les nouveaux PC. Notons qu’une app sur Android existe également. Copilot va prendre de plus en plus de place à l’avenir. Il n’y a qu’à voir la certification « Copilot + » des ordinateurs dotés de CPU misant sur l’IA. On peut donc, sans trop de risque, parier que le futur Windows 12 sera centré totalement autour de Copilot et de l’IA en général.

Source : Neowin