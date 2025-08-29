Trouver la bonne sonnerie sur votre smartphone devient plus simple grâce à ce nouveau design de Google

Le sélecteur de sonneries des Pixel adopte le nouveau design Material 3 Expressive. L’interface devient plus moderne et plus agréable à parcourir, tout en annonçant d’autres changements à venir.

Le design occupe une place centrale sur les smartphones. Les constructeurs cherchent à rendre leurs interfaces plus lisibles, plus attrayantes et cohérentes avec les codes visuels récents. Google pousse depuis plusieurs mois sa nouvelle identité graphique baptisée Material 3 Expressive, que l’on retrouve progressivement dans de nombreuses applications. Cette nouvelle approche donne plus d’importance aux couleurs et aux formes, qui deviennent des repères visuels clairs. L’objectif est de rendre chaque application Pixel plus homogène avec le reste d’Android.

C’est désormais au tour de l’application Pixel Sounds de se mettre à Material 3 Expressive. Repérée par Android Authority, cette refonte graphique arrive avec la version 3.3 de l’application. L’interface adopte un affichage en grille, qui permet de voir davantage de collections sonores sans avoir à faire défiler la page. Le bouton de lecture central prend aussi la forme d’un cercle irrégulier plus visible, accompagné d’une nouvelle police d’écriture pour indiquer clairement le son sélectionné. Parmi les changements remarqués, l’espace est mieux exploité, ce qui évite d’avoir à faire défiler la liste des sons aussi souvent qu’avant.

Le sélecteur de sons des Pixel adopte une interface en grille et de nouvelles formes

Les collections de sonneries ne changent pas dans leur contenu, mais leur présentation évolue. Chaque option apparaît désormais dans une boîte individuelle, qui se transforme en rectangle arrondi lorsqu’un son est sélectionné. Cette nouvelle méthode remplace l’ancien système de cases à cocher. Chaque collection dispose en plus d’une courte description, ce qui facilite le choix des sonneries et alertes disponibles. Cela tranche avec l’ancienne présentation jugée plus austère, où les options se limitaient à de simples listes

Pour l’instant, la mise à jour concerne uniquement l’apparence et n’ajoute pas les réglages de vibration personnalisés repérés dans une précédente version test. Le code de l’application suggère toutefois que cette fonction pourrait revenir plus tard. Officiellement limitée à la série des Pixel 10, cette nouvelle interface devrait logiquement arriver sur les autres modèles de la gamme dans les prochains mois via une mise à jour logicielle classique, sans manipulation particulière.