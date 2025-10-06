L’appareil IA secret de ChatGPT et Apple n’a pas de personnalité et c’est un gros problème

Le développement d'un gadget IA physique par OpenAI et Apple continue, mais ses concepteurs n'arrivent pas à lui trouver une personnalité. On sait en revanche ce qui a déjà été écarté.

Quelle entreprise ne rêvent pas d'être celle qui révolutionnera le monde de la Tech ? Pour y parvenir, les efforts semblent se concentrer sur la fabrication d'un objet capable de remplacer le smartphone. En y intégrant une grosse dose d'intelligence artificielle bien entendu. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un s'y essaye. Exemple récent : la broche HumaneAI Pin, fiasco retentissant qui a coulé ses créateurs en moins d'un an.

Cette fois-ci, c'est un poids lourd de l'industrie qui s'y attèle. Et même deux en un sens. OpenAI, derrière ChatGPT, a en effet racheté la startup IO fondée par Jony Ive. L'homme n'est autre que le concepteur des premiers iMac, iPod et iPhone d'Apple. Lui et Sam Altman se sont donnés pour mission de proposer un appareil au design proche d'un iPod Shuffle, mais beaucoup plus polyvalent. À ce stade, on n'en sait pas plus, si ce n'est sur les difficultés rencontrées par les équipes en charge du projet.

OpenAI et Apple butent sur la personnalité de leur mystérieux appareil IA

D'après plusieurs sources, l'objet aurait finalement une taille proche d'un smartphone, avec une caméra et un micro grâce auxquels on interagirait avec. Il faut donc une voix à l'engin, mais aussi une personnalité. Plus simple à dire qu'à faire. “La personnalité du modèle est un équilibre difficile à trouver. Il ne faut pas être trop obséquieux, ni trop direct, ni serviable, mais sans pour autant s'enliser dans une boucle de rétroaction“, résume une personne proche du dossier.

Une chose est sûre cependant : “Le concept est que vous devriez avoir un ami qui est un ordinateur qui n'est pas votre petite amie bizarre […] comme l'IA Siri, mais en mieux“. Dommage pour celles et ceux qui s’imaginaient déjà dans le film Her. Si OpenAI et Apple parviennent à trouver une solution sans prendre de retard, le résultat final devrait être dévoilé au cours de l'année 2026. Nul doute que des fuites viendront nous faire patienter.

Source : Financial Times