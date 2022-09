Lancement de l’iPhone 14 : 70 000 personnes ont regardé une vidéo YouTube qui cachait une arnaque

Des escrocs ont détourné la conférence d'Apple et du lancement de l'iPhone 14 afin de diffuser un ancien entretien avec Tim Cook. Objectif : pousser les utilisateurs vers un site d'arnaque à la cryptomonnaie. Et ils ont visiblement réussi leur coup, puisque près de 70 000 utilisateurs se sont connectés au faux stream en question.

Comme chaque année à la même époque, Apple a tenu hier soir sa grande conférence dédiée au lancement des nouveaux iPhone 14. Et comme chaque année, ou presque, la Keynote s'est ponctuée par une interview de l'actuel directeur général de l'entreprise, Tim Cook. De quoi inspirer certains arnaqueurs, qui n'ont pas hésité à utiliser une ancienne vidéo du directeur général d'Apple en la détournant, afin de diffuser une tentative d'arnaque à la cryptomonnaie.

Un très grand nombre d'utilisateurs de YouTube sont tombés dans le panneau. Un faux stream intitulé “Apple Event Live. Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022” a ainsi été visionné par plusieurs dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Issue d'une interview avec CNN et datant de 2018, la vidéo affiche en incrustation les logos Bitcoin et Ethereum, tandis que le logo CNN Money est recouvert du texte “Apple Crypto Event 2022”.

70 000 personnes ont vu simultanément un faux stream Apple durant la Keynote

Dès lors, en cliquant sur la chaîne YouTube qui diffuse ce faux stream, on tombe sur une page qui n'a absolument rien à voir avec Apple ou CNN. Il s'agit en réalité d'un site de cryptomonnaie peu fréquentable. La supercherie, découverte par l'un de nos confrères de The Verge, a rapidement été supprimée par YouTube. En revanche, le plus inquiétant, c'est que le journaliste est tombé sur ce stream parce qu'il apparaissait en haut des suggestions de YouTube. Et il n'est pas le seul à s'être fait avoir, puisque selon lui, près de 70 000 personnes se sont connectées en même temps sur cette fausse page.

Le journaliste explique par ailleurs être tombé sur une autre chaîne du même acabit, mais qui prétendait diffuser un événement avec Tim Cook et Elon Musk. En réalité, il s'agissait d'une interview de 2015 avec Elon Musk et Jack Dorsey, cofondateur de Twitter. La vidéo a été également supprimée par YouTube. Méfiance donc si vous regardez régulièrement des événements en direct sur YouTube. Jetez toujours un oeil à la chaîne à l'origine de cette diffusion et tentez plusieurs recherches. Si d'autres streams recensent davantage de personnes connectées en même temps (dans le cas présent, la Keynote Apple a rassemblé plus de 1,5 million d'utilisateurs), c'est qu'il y a probablement un loup quelque part.

Source : The Verge