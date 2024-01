L’ADSL va bientôt disparaître de ces 2145 communes, voici lesquelles

Orange a mis à jour la liste des communes dans lesquelles le réseau ADSL va être démantelé prochainement. Elles sont au nombre de 2145, et parmi elles des grands villes pourtant pas forcément prêtes à passer au 100 % fibre.



À l'heure de la fibre optique et des offres Internet par satellite comme celles de Starlink, il est temps de dire adieu à l'ADSL. Le démantèlement du réseau cuivre a été officiellement annoncé par Orange début 2022. L'objectif initial est qu'il disparaisse du territoire d'ici 2030. Un an plus tard, Xavier Niel dénonce la lenteur du processus, avant de se faire remettre à sa place par l'Avicca, l'Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l'Audiovisuel. Depuis, le processus suit son court et entre dans une phase d'accélération importante.

L'Avicca précise dans un rapport qu'Orange a mis à jour la liste des communes concernées par le lot 3 du démantèlement. Elles sont 2145 au total, ce qui représente 2,44 millions de locaux en incluant les particuliers et les professionnels. C'est beaucoup plus que les lots 1 et 2, affichant respectivement 167 et 827 villes. Dans toutes les communes listées, les habitants ne pourront plus souscrire une offre ADSL à partir du 31 janvier 2026. Parmi celles du lot 3, on trouve par exemple :

Rennes

Dax

Brest

La Ciotat

Boulogne-sur-Mer

Cagnes-sur-Mer

Bourg-en-Bresse

Le 3e arrondissement de Lyon

On note que certains départements sont largement représentés. En tête du lot 3 arrive la Mayenne avec 105 communes, suivie de près par la Charente-Maritime (102) et le Lot (83). À l'inverse, d'autres sont absents du classement, comme la Dordogne, le Gers, le Tarn ou Paris. “Le plus souvent à leur demande”, précise l'Avicca.

Les villes sujettes au démantèlement de l'ADSL n'ont pas été choisies au hasard. Elles font partie de celles où la fibre optique est largement déployée, mais cela ne veut pas dire que tout le monde peut en profiter dès maintenant. On se rappelle qu'Orange affirmait de pas pouvoir atteindre le 100 % fibre, le gouvernement devant alors lui forcer la main pour que l'opérateur atteigne les objectifs fixés dans le temps imparti.

De son côté, l'Avicca s'inquiète devant le travail qui reste à accomplir. L'association note que “si au final 74% des communes du lot 3 ont plus de 98% de couverture FttH (ce taux monte même à 92% pour les communes raccordables à plus de 95%), il subsiste étonnamment près d'une cinquantaine de communes raccordables à moins de 90%, dont une… à moins de 50% ! Ainsi, ce ne sont pas moins de 88 000 prises qui restent à construire sur l'ensemble des communes du lot 3″. Vous pouvez consulter la liste complète des 2145 communes, accessible à tous.